Сейчас идет разработка законопроекта, который будет регламентировать растаможку подержанных авто. Основные тезисы нового проекта озвучил руководитель ОО "Авто Евро Сила" Олег Ярошевич.

В своем видео Олег Ярошевич ссылается на договоренности с председателем комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым (преемником Нины Южаниной).

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По словам Олега Ярошевича главные изменения будут касаться коэффициента возраста подержанных авто. Его предлагают отменить. Также будет изменена сама схема растаможки – НДС будет начисляться только на таможенную стоимость авто, а не на суммарную стоимость машины вместе с акцизом и пошлиной.

Формула растамаживания будет следующая: 20% НДС, 10% пошлина, 3% пенсионный фонд 1,5% военный сбор, 1% акциз. В целом стоимость растаможки будет составлять примерно 35% от его стоимости, а не 250-650%, как сейчас. Стоит добавить, что растаможивание новых автомобилей сейчас также стоит примерно 35% процентов от их таможенной стоимости.

Отметим, что лидер "Автоевросилы" говорит лишь о "евробляхах", которые находятся в Украине, а для всех других автомобилей будет другая схема растаможки "позже".

Впрочем, чтобы эти ставки стали реальностью, законопроекту нужно пройти непростой путь согласований через министерства и ведомства, комитеты Верховной Рады, а потом и через парламент в целом.

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