Зараз триває розробка законопроекту, який буде регламентувати розмитнення вживаних авто. Основні тези нового проекту озвучив керівник ГО "Авто Євро Сила" Олег Ярошевич.

У своєму відео Олег Ярошевич посилається на домовленості з головою комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим (наступником Ніни Южаніної).

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За словами Олега Ярошевича, головні зміни будуть стосуватись коефіцієнту віку вживаних авто. Його пропонують відмінити. Також буде змінена сама схема розмитнення – ПДВ буде нараховуватись лише на митну вартість авто, а не на сумарну вартість машини разом з акцизом та митом.

Формула розмитнення буде наступна: 20% ПДВ, 10% мито, 3% пенсійний фонд 1,5% військовий збір, 1% акциз. Загалом вартість розмитнення буде складати приблизно 35% від його вартості, а не 250-650%, як зараз. Варто додати, що розмитнення нових автомобілів зараз також вартує приблизно 35% відсотків від їх митної вартості. Зазначимо, що лідер “Автоєвросили” говорить лише про “євробляхи”, які знаходяться в Україні, а для усіх інших авто буде інша схема розмитнення “згодом”.

Втім, щоб ці ставки стали реальністю, законопроекту потрібно буде пройти непростий шлях узгоджень через міністерства та відомства, комітети Верховної Ради, а потім і через парламент в цілому.

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