С давних времен считается, что зимой автомобиль просто обязан потреблять больше бензина или ДТ, чем летом. "Авто 24" не собирается здесь разрушать устойчивые стереотипы, но несколько советов по уменьшению зимнего расхода горючего мы готовы предложить.

То, что машине зимой объективно требуется больше топлива, подтверждается даже в официальных документах – например, когда речь идет о нормах потребления для корпоративного автопарка. То же и с точки зрения техники: есть режимы, когда зимой потребление увеличивается неизбежно, и избежать этого нельзя. Но уменьшить этот прирост все же можно. Поговорим здесь и о таких случаях, и о моментах, когда повышение аппетита двигателя вообще можно исключить.

Долго прогревать мотор на месте не обязательно, но первые километры его нельзя нагружать низкими и высокими оборотами.

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Как снизить зимнее потребление топлива

Прогрев двигателя . Отправляться в дорогу на совершенно холодном моторе нельзя. Но долго прогревать его на месте, тратя зря горючее, тем более не стоит. В зависимости от температуры воздуха достаточно двух-трех минут работы на холостом ходу, чтобы двигатель набрал приемлемую температуру. Имейте в виду, что силовой агрегат, тем более высокоэффективный современный, быстрее всего прогревается под нагрузкой, то есть – в движении. Но первые километры двигатель нельзя нагружать низкими и высокими оборотами.

Движение "на холодную". Пока двигатель не приобрел рабочую температуру (обычно это около 90 о С), топливо сгорает в нем в невыгодных условиях. То есть для выполнения какой-либо работы бензина или ДТ приходится подавать в камеры сгорания больше. Пока двигатель не прогрет до конца, нельзя поручать ему тяжелую работу – движение на высокой скорости, буксировку прицепов, штурм подъемов, преодоление сугробов и т.д.

Выбор маршрута. Перед поездкой нужно продумать наиболее выгодный с точки зрения экономичности маршрут. Даже летом дополнительное топливо отбирают крутые подъемы, запруженные транспортом городские улочки, участки с разбитым асфальтом, так что зимой тем более избегайте таких осложнений. Так же лучше объехать стороной улицы, с которых коммунальщики не убрали снег – преодолевая его, автомобиль активнее высасывает из бака ваши гривны.

Неубранный снег означает потерю дополнительных порций горючего, поэтому для экономии топлива избегайте поездок по заснеженным дорогам.

Потребители энергии на борту. Каждая включенная лампочка на борту – это лишние граммы горючего, отобранные из вашего бака. А что уж говорить о подогреве окон (0,8 л/100 км каждое), сиденьях (0,1 л), руле (0,05 л), зеркалах (0,04 л), об основных и противотуманных фарах (0, 1 л/100 км каждая пара). Напомним, что зимой в машине часто работает кондиционер – он включается автоматически при активации обдува лобового стекла. Конечно, на безопасности экономить нельзя, но ненужные в данный момент потребители следует выключать.

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Шины. Во первых, ошипованные шины увеличивают расход топлива на автомобиле, поскольку имеют более высокий коэффициент сопротивления качению. Во-вторых, из-за морозов давление в шинах часто оказывается гораздо ниже нормы. На зимней дороге водитель этого не замечает, так что чаще контролируйте этот показатель по манометру.

Даже небольшой слой снега на кузове принципиально ухудшает обтекаемость машины. На скорости выше 50 – 60 км/ч это увеличивает расход топлива.

На скорости более 50-60 км/ч на аппетите машины отражается повышенное аэродинамическое сопротивление, созданное снегом и льдом, неубранным с кузова. Не ленитесь сделать это сразу, пока снег мягкий и не примерз к машине.

Рекомендация "Авто 24"

Независимо от того, есть ли цель экономить горючее или нет, нужно поддерживать машину в исправном техническом состоянии. Штатная работа всех систем как минимум не допустит перерасхода горючего по техническим причинам, и на этой базе уже можно будет развивать различные дополнительные меры зимней экономии. И сказанное особенно важно зимой, тем более если вспомнить, насколько неприятно разбираться на морозе с автомобилем, вышедшим из строя из-за запущенного технического состояния.

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