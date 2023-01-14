З давніх-давен вважається, що взимку автомобіль просто зобов’язаний споживати більше бензину чи ДТ, ніж влітку. “Авто 24” не збирається руйнувати стійкі стереотипи, але кілька порад щодо зменшення зимової витрати пального ми готові запропонувати.

Те, що машина взимку об’єктивно потребує більше пального, підтверджується навіть в офіційних документах – наприклад, коли йдеться про норми споживання для корпоративного автопарку. Те саме і з точки зору техніки: є режими, коли взимку споживання збільшується неодмінно, і уникнути цього не можна. Але зменшити цей приріст все ж можна. Поговоримо тут і про такі випадки, і про моменти, коли підвищення апетиту мотора взагалі можна виключити.

Довго прогрівати мотор на місці не обов’язково, але перші кілометри його не можна навантажувати низькими та високими обертами.

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Як знизити зимове споживання пального

Прогрів двигуна . Рушати в дорогу на геть холодному моторі не можна. Але довго прогрівати його на місці, витрачаючи даремно пальне, тим більше не варто. В залежності від температури повітря достатньо двох-трьох хвилин роботи на холостому ходу, щоб двигун набув прийнятної температури. Майте на увазі, що силовий агрегат, тим більше високоефективний сучасний, швидше всього прогрівається під навантаженням, тобто – у русі. Але перші кілометри двигун не можна навантажувати низькими та високими обертами.

Рух “на холодну”. Поки двигун не набув робочої температури (зазвичай це близько 90о С), пальне згоряє у ньому в невигідних умовах. Тобто для виконання якоїсь роботи бензину або ДТ доводиться подавати у камери згоряння більше. Поки двигун не прогрітий до кінця, не можна доручати йому важку роботу – рух на високій швидкості, буксирування причепів, штурм підйомів, подолання заметів тощо.

Вибір маршруту. Перед поїздкою треба продумати найбільш вигідний з точки зору економічності маршрут. Навіть влітку додаткове пальне відбирають круті підйоми, запруджені транспортом міські вулички, ділянки з розбитим асфальтом, тож взимку тим більше уникайте таких ускладнень. Так само краще об’їхати стороною вулиці, з яких комунальники не прибрали сніг – долаючи його, автомобіль більш активно витрачає з бака пальне.

Неприбраний з дороги сніг потребує додаткових порцій пального, тож для економії палива уникайте мандрівок засніженими шляхами.

Споживачі енергії на борту. Кожна увімкнена лампочка на борту – це зайві грами пального, відібрані з вашого бака. А що вже говорити про підігрів вікон (0,8 л/100 км кожне), сидінь (0,1 л), керма (0,05 л), дзеркал (0,04 л), про основні та протитуманні фари (0,1 л/100 км кожна пара). Нагадаємо, що взимку в машині часто працює кондиціонер – він вмикається автоматично при активації обдуву лобового скла. Звичайно, на безпеці економити не можна, але непотрібні у дану мить споживачі слід вимикати.

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Шини. По перше, шиповані шини збільшують витрату пального автомобілем, оскільки мають вищий коефіцієнт опору коченню. По-друге, через у морози тиск у шинах часто виявляється набагато нижчим за норму. На зимовій дорозі водій цього не помічає, тож частіше контролюйте цей показник за манометром.

Навіть невеликий шар снігу на кузові принципово погіршує обтічність машини. На швидкості понад 50 – 60 км/год це збільшує витрату пального.

На швидкості понад 50-60 км/год на апетиті машини відбивається підвищений аеродинамічний опір, створений снігом та кригою, неприбраними з кузова. Не лінуйтеся робити це відразу, поки сніг м’який і не примерз до машини.

Рекомендація “Авто 24”

Незалежно від того, чи є мета економити пальне, чи ні, треба підтримувати машину у справному технічному стані. Штатна робота усіх систем як мінімум не допустить перевитрати пального з технічних причин, і на цій базі вже можна буде розвивати різні додаткові заходи зимової заощадливості. Це особливо важливо взимку, тим більше якщо згадати, наскільки неприємно розбиратися на морозі з автомобілем, який вийшов з ладу через занедбаний технічний стан.

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