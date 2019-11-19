Процесс эвакуации и что делать, если автомобиль забрали за стоянку в запрещенном месте.

Активисты "ОстановиЛося" показали, как работники Инспекции по парковке Киева эвакуируют авто вблизи Бессарабского рынка на и улице Крещатик, где парковка запрещена. Кроме того, обнаружили аферистов, которые якобы собирают с людей деньги за парковку, однако ни за что не отвечают. В частности, работники Инспекции эвакуировали автомобили, которые были "приняты" лже-парковщиками на охрану.

Несмотря на мнение, что в центре негде законно оставить машину, это не так. Рядом несколько паркингов, на некоторых из них – вполне приличные цены как для центра города.

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Но привычку бросать авто где вздумается, наработанную годами, так просто не искоренишь.

Подобные рейды эвакуации будут продолжаться и дальше, а количество эвакуаторов будет лишь увеличиваться.

Смотрите видео, как эвакуируют авто в центре Киева:

Напомним, что на Крещатике установили антипарковочные сферы.