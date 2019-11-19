Процес евакуації та що робити, якщо автомобіль забрали за стоянку в забороненому місці.

Активісти "ЗупиниЛося" показали, як працівники Інспекції з паркування Києва евакуюють авто поблизу Бессарабського ринку на та вулиці Хрещатик, де паркування заборонене. Окрім того, виявили аферистів, які нібито збирають з людей гроші за паркування, однак ні за що не відповідають. Зокрема, працівники Інспекції евакуювали автомобілі, які були "прийняті" лже-паркувальниками на охорону.

Незважаючи на думку, що в центрі нема де законно залишити машину, це не так. Поруч кілька паркінгів, на деяких з них - цілком пристойні ціни як для центру міста.

Читайте також: в Києві почали частіше евакуювати авто порушників

Але звичку кидати авто де заманеться, напрацьовану роками, так просто не викорениш.

Подібні рейди евакуації триватимуть і далі, а кількість евакуаторів буде лише збільшуватися.

Дивіться відео, як евакуюють авто в центрі Києва:

Нагадаємо, що на Хрещатику встановили антипаркувальні сфери.