Покупка автомобиля за рубежом позволяет сэкономить и приобрести качественное авто в отличном состоянии по выгодной цене.

Возможна ли покупка авто за рубежом во время карантина, а также как пригнать авто из Европы или США, не покидая территорию Украины, рассказал Максим Шафатинский, менеджер по подбору авто из-за рубежа у компании WEST AUTO HUB.

Что изменилось в связи с карантином для тех, кто хочет купить машину из-за рубежа?

Процесс покупки подержанного автомобиля кардинально не изменился. Чтобы приобрести машину за рубежом, нужен тот же пакет документов, что и раньше. Никак не изменилась и процедура растаможки авто из-за границы. Единственное, что теперь “гонщики” не ездят самостоятельно за границу, а пользуются услугами компаний, которые предоставляют логистические услуги. Простыми словами – возят автомобили автовозами, а не своим ходом. Так происходит из-за временно ограниченного пересечения границы. Параллельно растет популярность онлайн покупки. Люди поняли, что купить машину можно дистанционно. У компании WEST AUTO HUB есть все необходимые для этого инструменты.

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Возможна ли проверка авто из-за рубежа перед покупкой во время карантина?

Да, можно. Конечно, человек может осмотреть автомобиль самостоятельно, но для этого надо ехать в страну, где он продается или просить кого-то на месте. В условиях карантина – это достаточно сложно и дорого. Обычный визит на СТО – это как минимум несколько десятков, а то и несколько сотен евро. Кроме того, не все продавцы соглашаются на такое.

Поэтому будет рационально заказать услугу осмотра авто специалистом на месте. У нас есть проверенные партнерские компании, которые такое делают. Они выезжают на место продажи авто с собственным оборудованием, и после осмотра предоставляют полный отчет о его техническом состоянии. Кроме фактического состояния, эксперты организуют проверку авто: сверяют его характеристики, комплектацию, историю в базах данных, не было ли похищено, не попадало ли в ДТП и все ли в порядке с документацией. Однако я скажу больше: даже это не обязательно. Сегодня существуют более выгодные варианты заказать автомобиль.

Так как пригнать авто из-за границы во время карантина?

У нас есть два варианта, как заказать авто из-за границы. Первый – мы осуществляем подбор авто на аукционах. Компания WEST AUTO HUB зарегистрирована на нескольких десятках таких. Среди них – европейские: AUTO1; BCA; Leaseplan; AutoBID. А также – американские: Copart; Manheim; IAAI. Вам достаточно лишь заказать автомобиль, а мы подберем лучшие варианты под ваши требования.

Главное преимущество аукционов – полнота информации. Там прописаны буквально все детали об авто: технические характеристики, техническое состояние, повреждения, реальный пробег, другие возможные дефекты и нюансы. А также – подробные фото и иногда даже видео, помогающие визуализировать свою будущую покупку и выбрать машину. И это именно то, о чем я говорил раньше: в таком случае не обязательно даже осматривать авто. Данные, указанные на аукционах, расскажут об автомобиле не меньше, чем человек, который поедет осматривать авто физически.

Второй вариант, где купить машину – это сайты объявлений, такие как: autoscout24; mobile.de otomoto.pl; autoplius.lt и другие похожие ресурсы. Однако в таком случае мы можем надеяться исключительно на честность продавца, или заказывать дополнительно услугу по осмотру автомобиля по желанию клиента. Имея опыт приобретения нескольких тысяч авто за рубежом, рекомендуем покупать подержанный автомобиль только у проверенных продавцов. К сожалению, в последнее время наблюдается очень много случаев мошенничества даже на известных европейских сайтах объявлений.

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А если авто все-таки приезжает в худшем состоянии, чем было заявлено?

Если мы говорим о том, когда человек хочет выбрать машину “вслепую”, то есть с любых сайтов объявлений (литовских, немецких, польских или бельгийских), и, чтобы сэкономить, не желает делать обзор – тут гарантий никаких. Случаи, когда на словах прекрасный автомобиль прибывал не совсем в том техническом состоянии, которое указывалось предварительно, бывали не раз.

Поэтому рекомендую заказать автомобиль с аукционов или у проверенных продавцов за рубежом. Проверенный продавец – это такая компания или индивидуальный продавец, с которыми уже выстроены определенные отношения и есть положительный опыт сотрудничества. У WEST AUTO HUB есть список таких проверенных продавцов, которым можно доверять.

Вообще, чтобы выбрать машину, стоящую внимания, без затрат времени и непредсказуемых обстоятельств, советую обращаться к специалистам, которые уже знают, что делать. У нас, к примеру, есть услуга “подбор авто под ключ”. Это значительно выгоднее и дешевле, чем приобрести “кота в мешке” и потерять значительно больше средств.

Как заказать авто из-за рубежа на аукционе?

Для того, чтобы покупка авто на аукционе стала доступной, нужно пройти процедуру регистрации. Набор документов для получения доступа может отличаться, однако одно из основных требований – быть юридическим лицом, ведь большинство аукционов требуют прохождения верификации. У нашей компании есть доступы к большинству популярных аукционов Европы и США. Мы готовы помочь купить машину на любом из этих ресурсов.

Дороже ли заказывать авто “под ключ” из-за рубежа у компании WEST AUTO HUB, чем работать с “гонщиками”?

Распространенный вопрос. WEST AUTO HUB – это компания, предоставляющая комплекс услуг и занимающаяся сразу растаможкой, сертификацией, сопровождением регистрации транспортных средств, а также поиском, выкупом и доставкой из-за рубежа. Все это позволяет предложить наиболее выгодную цену. Как говорится, оптом – дешевле. И мы бы могли конкурировать с “гонщиками”, однако так сложилось, что все люди, которые ведут автобизнес – наши потенциальные партнеры. И они тоже пользуются нашими услугами!

Подытоживая, каковы основные рекомендации при покупке авто из-за рубежа?

Пользуйтесь услугами только проверенных продавцов и компаний. Они помогут выбрать машину под ваши требования.

Если покупаете авто у незнакомого продавца, не жалейте средств на осмотр авто экспертом. Заказывайте услугу проверки авто.

Лучше всего заказать автомобиль с аукционов. Сэкономите время и средства.

Если вы автомобильный дилер – пользуйтесь комплексными предложениями от нашей компании. Это выгодно и удобно.

Если вы ищете, как пригнать авто из-за границы и хотите приобрести качественное авто по выгодной цене – оставьте заявку, а компания WEST AUTO HUB займется поиском, подбором, доставкой и решит все прочие хлопоты, связанные с покупкой, доставкой и растаможкой автомобиля.

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