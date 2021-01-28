Купівля авто за кордоном дозволяє зекономити та придбати якісне авто в чудовому стані за вигідною ціною.

Чи можлива купівля авто за кордоном під час карантину, а також як пригнати авто з Європи чи США, не покидаючи територію України, розповів Максим Шафатинський, менеджер по підбору авто з-за кордону у компанії WEST AUTO HUB.

Що змінилося у зв’язку з карантином для тих, хто хоче купити машину з-за кордону?

Процес купівлі вживаного авто кардинально не змінився. Щоб придбати авто за кордоном потрібен той самий пакет документів, що і раніше. Ніяк не змінилася і процедура розмитнення авто з-за кордону. Єдине, що тепер “гонщики” не їздять самостійно за кордон, а користуються послугами компаній, які надають логістичні послуги. Простими словами - возять автомобілі автовозами, а не власним ходом. Так відбувається через тимчасово обмежений перетин кордону. Паралельно постійно зростає популярність онлайн купівлі. Люди зрозуміли, що купити машину можна дистанційно. У компанії WEST AUTO HUB є всі необхідні для цього інструменти.

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Чи можлива перевірка авто з-за кордону перед купівлею в час карантину?

Так, можна. Звісно, людина може оглянути авто самостійно, але для цього треба їхати в країну, де продається автомобіль чи просити когось на місці. В умовах карантину - це досить складно та дорого. Звичайний візит на СТО – це як мінімум кількадесят, а то й кілька сотень євро. Окрім того, не всі продавці погоджуються на таке.

Тому буде раціонально замовити послугу огляду авто спеціалістом на місці. У нас є перевірені партнерські компанії, що таке роблять. Вони виїжджають на місце продажу авто з власним обладнанням, та після огляду надають повний звіт про його технічний стан. Окрім фактичного стану, експерти організовують перевірку авто: звіряють його характеристики, комплектацію, історію в базах даних, чи не було викрадено, чи не потрапляло у ДТП та чи все гаразд з документацією. Проте я скажу більше: навіть це не обов’язково. Сьогодні існують вигідніші варіанти замовити автомобіль.

То як пригнати авто з-за кордону під час карантину?

У нас є два варіанти, як замовити авто з-за кордону. Перший – ми здійснюємо підбір авто на аукціонах. Компанія WEST AUTO HUB зареєстрована на кількох десятках таких. Серед них - європейські: AUTO1; BCA; Leaseplan; AutoBID. А також – американські: Copart; Manheim; IAAI. Вам достатньо лише замовити автомобіль, а ми підберемо найкращі варіанти під ваші вимоги.

Головна перевага аукціонів – повнота інформації. Там прописані буквально всі деталі про авто: технічні характеристики, технічний стан, пошкодження, реальний пробіг, інші можливі дефекти та нюанси. А також – детальні фото та інколи навіть відео, що допомагають візуалізувати свою майбутню покупку та вибрати машину. І це саме те, про що я говорив раніше: в такому разі не обов’язково навіть оглядати авто. Дані, зазначені на аукціонах, розкажуть про автомобіль не менше, ніж людина, яка поїде оглядати авто фізично.

Другий варіант, де купити машину – це сайти оголошень, такі як: autoscout24; mobile.de otomoto.pl; autoplius.lt та інші схожі ресурси. Проте в такому разі ми можемо надіятися виключно на чесність продавця, або замовляти додатково послугу з огляду автомобіля за бажанням клієнта. Маючи досвід придбання кількох тисяч авто за кордоном, рекомендуємо купувати вживаний автомобіль лише у перевірених продавців. На жаль, останнім часом спостерігається дуже багато випадків шахрайства навіть на відомих європейських сайтах оголошень.

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А якщо авто все-таки приїжджає у гіршому стані, ніж було заявлено?

Якщо ми говоримо те, коли людина хоче вибрати машину “в сліпу”, тобто з будь-яких сайтів оголошень (литовських, німецьких, польських чи бельгійських), і, щоб зекономити, не бажає робити огляд – тут гарантій ніяких. Випадки, коли на словах прекрасний автомобіль прибував не зовсім в тому технічному стані, який вказувався попередньо, бували не раз.

Тому рекомендую замовити автомобіль з аукціонів або у перевірених продавців за кордоном. Перевірений продавець - це така компанія чи індивідуальний продавець, з якими вже вибудувані певні стосунки та є позитивний досвід співпраці. У WEST AUTO HUB є список таких перевірених продавців, яким можна довіряти.

Взагалі, щоб вибрати машину, варту уваги, без затрат часу та непередбачуваних обставин, раджу звертатися до фахівців, які уже знають, що робити. У нас, до прикладу, є послуга “підбір авто під ключ”. Це значно вигідніше та дешевше, ніж придбати “кота в мішку” і втратити значно більше коштів.

Як замовити авто з-за кордону на аукціоні?

Для того, щоб купівля авто на аукціоні стала доступною, потрібно пройти процедуру реєстрації. Набір документів для отримання доступу може відрізнятися, проте одна з основних вимог - бути юридичною особою, адже більшість аукціонів вимагають проходження верифікації. У нашої компанії є доступи до більшості популярних аукціонів Європи та США. Ми готові допомогти купити машину на будь-якому з цих ресурсів.

Чи дорожче замовляти авто “під ключ” з-за кордону у компанії WEST AUTO HUB, ніж працювати з “гонщиками”?

Поширене запитання. WEST AUTO HUB – це компанія, що надає комплекс послуг і займається одразу розмитненням, сертифікацією, супроводом реєстрації транспортних засобів, а також пошуком, викупом та доставкою з-за кордону. Все це дозволяє запропонувати найбільш вигідну ціну. Як кажуть, оптом – дешевше. І ми б могли конкурувати з “гонщиками”, проте так склалося, що усі люди, які ведуть автобізнес - наші потенційні партнери. І вони теж користуються нашими послугами!

Підсумовуючи, які основні рекомендації під час купівлі авто з-за кордону?

Користуйтеся послугами лише перевірених продавців та компаній. Вони допоможуть вибрати машину під ваші вимоги.

Якщо купуєте авто у незнайомого продавця, не жалійте коштів на огляд авто експертом. Замовляйте послугу перевірки авто.

Найкраще замовити автомобіль з аукціонів. Зекономите час та кошти.

Якщо ви автомобільний дилер - користуйтеся комплексними пропозиціями від нашої компанії. Це вигідно та зручно.

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