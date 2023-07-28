Данные о тысячах Tesla демонстрируют влияние разной температуры на запас хода.

Пользователям электромобилей известно, что между диапазоном, оцененным производителем, диапазоном EPA и реальным запасом хода, существенная разница. Новое исследование доказывает эти отличия, анализируя данные тысяч активных Tesla.

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Recurrent Auto, компания по торговле и исследованию автомобилей, собрала данные о более чем 12 000 Tesla и 360 000 циклов зарядки, а также отзывы водителей Tesla. Было обнаружено, что диапазон, отображаемый на приборной панели (перед добавлением пункта назначения), не учитывает влияние температуры и манеры вождения.

При температуре ниже 30 градусов по Фаренгейту средний запас хода Tesla Model Y составил примерно 45 процентов от оценки EPA. При более высоких температурах диапазон улучшился, сохраняя более 60 процентов оценки EPA. Эти данные базировались на 3332 автомобилях.

Данные из Model S дали аналогичные результаты. При низких температурах электрический седан потерял более 50 процентов запаса хода, но в более теплом климате он сохранил около 60 процентов заряда.

В ходе отдельного теста соучредитель и генеральный директор Recurrent Скотт Чейз обнаружил, что максимальный запас хода на его Model Y 2021 с дальностью EPA 525 км составлял всего 405 км в теплые месяцы с июня по сентябрь в Миннеаполисе. В декабре и январе максимальная дальность была всего 302 км и 315 км соответственно.

Средний разрыв между оценкой приборной панели и наблюдаемым диапазоном оказался сравнительно ниже Chevrolet Bolt EV, но выше Ford Mustang Mach-e, как видно из диаграмм.

В заявлении Чейз сказал: Они (владельцы электромобилей) знают, что их запас хода падает в жару и холод, но они не видят этого на приборной панели своего автомобиля. Реальность такова, что законы физики также применяются к Tesla – Tesla мало чем отличаются от других автопроизводителей.

Ранее мы писали о нескольких владельцах Tesla, которые поделились деталями ухудшения работы батареи после определенного пробега. Ни один из них, кажется, не чувствовал такого резкого падения запаса хода с тех пор, как их транспортные средства были новыми.

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Результаты лучше для электромобилей, оборудованных тепловыми насосами и усовершенствованным управлением температурой. Все новые Tesla получают тепловой насос в стандартной комплектации – система перерабатывает тепло, выделяемое от батареи и двигателей, чтобы обогреть салон, оптимизировать скорость зарядки и улучшить запас хода.

Регулярно утверждается, что EPA проверяет электромобили в лаборатории с контролируемой температурой. Испытательный цикл также допускает «корректировки, определенные изготовителем», которые могут дать неточные результаты. Он добавляет, что бортовая система Tesla учитывает только температуру и условия вождения, когда пункт назначения установлен.