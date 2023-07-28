Дані про тисячі Tesla демонструють вплив різної температури на запас ходу.

Користувачам електромобілів відомо, що між діапазоном, оціненим виробником, діапазоном EPA та реальним запасом ходу є суттєва різниця. Нове дослідження доводить ці відмінності, аналізуючи дані тисяч активних Tesla.

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Recurrent Auto, компанія з торгівлі та дослідження автомобілів, зібрала дані про понад 12 000 Tesla та 360 000 циклів зарядки, а також відгуки водіїв Tesla. Було виявлено, що діапазон, який відображається на панелі приладів (перед додаванням пункту призначення), не враховує вплив температури та манери водіння.

За температури нижче 30 градусів за Фаренгейтом середній запас ходу Tesla Model Y становив приблизно 45 відсотків від оцінки EPA. При більш високих температурах, діапазон покращився, зберігаючи понад 60 відсотків оцінки EPA. Ці дані базувалися на 3332 автомобілях.

Дані з Model S дали аналогічні результати. При низьких температурах електричний седан втратив понад 50 відсотків запасу ходу, але в теплішому кліматі він зберіг близько 60 відсотків заряду.

Під час окремого тесту співзасновник і генеральний директор Recurrent Скотт Чейз виявив, що максимальний запас ходу на його Model Y 2021 року з дальністю EPA 525 км становив лише 405 км в теплі місяці з червня по вересень у Міннеаполісі. У грудні та січні максимальна дальність була лише 302 км і 315 км відповідно.

Середній розрив між оцінкою приладової панелі та спостережуваним діапазоном виявився порівняно нижчим на Chevrolet Bolt EV, але вищим на Ford Mustang Mach-e, як видно з діаграм.

У заяві Чейз сказав: «Вони (власники електромобілів) знають, що їх запас ходу падає в спеку та холод, але вони не бачать цього на приладовій панелі свого автомобіля. Реальність така, що закони фізики також застосовуються до Tesla – Tesla мало чим відрізняється від інших автовиробників».

Раніше ми писали про кількох власників Tesla, які поділилися деталями погіршення роботи батареї після певного пробігу. Жоден із них, здається, не відчував такого різкого падіння запасу ходу з того часу, як їхні транспортні засоби були новими.

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Результати кращі для електромобілів, обладнаних тепловими помпами та вдосконаленим керуванням температурою. Усі нові Tesla отримують тепловий насос у стандартній комплектації – система переробляє тепло, що виділяється від батареї та двигунів, щоб обігріти салон, оптимізувати швидкість заряджання та покращити запас ходу.

Регулярно стверджується, що EPA випробовує електромобілі в лабораторії з контрольованою температурою. Випробувальний цикл також допускає «коригування, визначені виробником», які можуть дати неточні результати. Він додає, що бортова система в Tesla враховує лише температуру та умови водіння, коли пункт призначення встановлено.