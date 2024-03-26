Компания Tesla начала продажи пикапа Cybertruck только в конце прошлого года и с тех пор автофанаты узнали обо всех его недостатках. Несмотря на то, что в продажу пока поступила только одна версия авто, некоторые ценители бренда надеются увидеть производительную версию Plaid уже в скором времени.

Базовый заднеприводный Cybertruck, который поступит в продажу в следующем году, имеет ускорение около 6,5 секунды до 100 км/ч и запас хода до 400 км.

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Средняя спецификация уже имеет полный привод и может разогнаться до первой сотни всего за 4 секунды. К тому же она имеет значительно больший запас хода – до 550 км, или до 756 км, если владелец дополнительно приобретет "удлинитель хода" от Tesla.

Самой быстрой в линейке является трехмоторный Cybertruck Cyberbeast. Авто имеет ускорение в 2,6 секунды, а запас хода составляет 515 км. Сообщение о том, что версия Plaid возглавит модельный ряд Tesla появлялись еще за долго до начала продаж.

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Однако, пока комплектация Cyberbeast является самой производительной, а заявлений о том, что Tesla готовит презентацию модели Plaid в ближайшее время нет. Однако, виртуальный художник, известный в сети как musartwork, поделился своим представлением будущей модели.

Он изобразил Cybertruck с широким карбоновым обвесом с новыми порогами, спойлером и диффузором. Авто имеет низкий клиренс и золотистый оттенок. В общем, этот проект Cybertruck Plaid выглядит так, будто это работа мастеров тюнинг-ателье Mansory.