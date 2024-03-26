Компанія Tesla розпочала продаж пікапа Cybertruck лише наприкінці минулого року й з того часу автофанати дізналися про усі його недоліки. Попри те, що у продаж поки надійшла лише одна версія авто, деякі поціновувачі бренду сподіваються побачити продуктивну версію Plaid вже незабаром.

Базовий задньопривідний Cybertruck, який надійде у продаж наступного року, має прискорення близько 6,5 секунд до 100 км/год та запас ходу до 400 км.

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Середня специфікація вже має повний привід та може розігнатись до першої сотні всього за 4 секунди. До того ж вона має значно більший запас ходу – до 550 км, або до 756 км, якщо власник додатково придбає “подовжувач ходу” від Tesla.

Найшвидшою в лінійці є тримоторний Cybertruck Cyberbeast. Авто має прискорення у 2,6 секунди, а запас ходу становить 515 км. Повідомлення про те, що версія Plaid очолить модельний ряд Tesla з’являлися ще за довго до початку продажів.

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Однак, наразі комплектація Cyberbeast є найпродуктивнішою, а заяв про те, що Tesla готує презентацію моделі Plaid найближчим часом немає. Проте, віртуальний художник, відомий в мережі як musartwork, поділився своїм уявленням майбутньої моделі.

Він зобразив Cybertruck з широким карбоновим обвісом з новими порогами, спойлером та дифузором. Авто має низький кліренс та золотистий відтінок. Загалом, цей проєкт Cybertruck Plaid виглядає так, ніби це робота майстрів тюнінг-ательє Mansory.