Дизайнер предложил облик будущего Duster в стиле новых Logan и Sandero.

Румынский автопроизводитель Dacia, который является подразделением Renault, недавно представил новые версии Logan и Sandero, которые выйдут в 2021 году. А вот внедорожнику Duster придется подождать до 2022 года. Как может выглядеть этот внедорожник с учетом новых дизайнерских решений, показанных на легковой линейке, показал художник Клебер Сильва.

Duster сейчас второго поколения, изменился недавно. Поэтому модель 2022 года будет фейслифтом. Таким образом, Duster не получит всех "вкусностей" Logan и Sandero через различные платформы. Новые седан и хэтчбек перешли на архитектуру автомобиля CMF-B группы Renault, которая также используется Clio.

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Однако с точки зрения дизайна новинка будет в стиле меньших "братьев". Дизайнер изобразил новый "Дастер" в 7-местной версии Grand Duster в версии Stepway, о которой ходят слухи много лет. Сейчас они усилились из-за коммерческой неудачи модели Lodgy – 7-местного минивэна. Из-за моды на кроссоверы люди не хотят минивэнов, а скорее купят 7-местный SUV. Так что появление Grand Duster вполне реально.

Grand Duster в версии Stepway / Рендер Клебер Сильва