Дизайнер запропонував вигляд майбутнього Duster у стилі нових Logan і Sandero.

Румунський автовиробник Dacia, який є підрозділом Renault, нещодавно представив нові версії Logan і Sandero, які вийдуть в 2021 році. А от позашляховику Duster доведеться почекати до 2022 року. Як може виглядти цей позашляховик з урахуванням нових дизайнерських рішень, показаних на легковій лінійці, показав художник Клебер Сільва.

Duster зараз другого покоління, змінився недавно. Тож модель 2022 року буде фейсліфтом. Таким чином, Duster не отримає всіх "смаколиків" Logan та Sandero через різні платформи. Нові седан і хетчбек перейшли на архітектуру автомобіля CMF-B групи Renault, яка також використовується Clio.

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Однак з точки зору дизайну новинка буде в стилі менших "братів". Дизайнер зобразив новий "Дастер" у 7-місній версії Grand Duster у версії Stepway, про яку ходять чутки багато років. Зараз вони посилились через комерційну невдачу моделі Lodgy – 7-місного мінівену. Через моду на кросовери люди не хочуть мінівенів, а швидше куплять 7-місний SUV. Тож поява Grand Duster цілком реальна.

Grand Duster у версії Stepway / Рендер Клебер Сільва