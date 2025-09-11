Как может выглядеть новый купе-кроссовер Volkswagen: фото

Как пишет Carscoops, Volkswagen EVX имеет агрессивный стиль с острыми углам. Хотя это футуристический купе-кроссовер, вероятно, шансы на то, что он когда-нибудь попадет в серийное производство, близки к нулю. Дизайн авто создан Italdesign.

Читайте также: Bosch разрабатывает системы автоматизированного вождения для Volkswagen Group

Автомобиль имеет конфигурацию 2+2 и построен на платформе MEB+ от Volkswagen Group. Конечно, называть EVX полноценным купе может быть преувеличением, но, он по крайней мере имеет две двери. Его габариты составляют 4230/1820/1490 мм в длину, ширину и высоту соответственно. Это означает, что он на 120 мм длиннее, на 60 мм шире и 87 мм ниже текущего VW T-Cross.

Вероятно, руководители Volkswagen дали дизайнерам Italdesign, которая принадлежит VW Group, чистый лист бумаги и свободу действий, ведь концепт совершенно не похож на другие существующие модели бренда. Некоторым он может несколько напоминать текущую Toyota C-HR, благодаря затемненные и решетке радиатора и фактурным воздухозаборниками.

Также интересно: Volkswagen планирует строительство новых заводов в США

Сбоку кроссовер имеет камеры вместо зеркал на стойках, двухцветные колесные диски и массивные арки. Дизайн задней части поддерживает драматический вид благодаря круто наклоненному заднему стеклу, узким светодиодным задним фонарям и затемненному бамперу.