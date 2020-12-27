Единственный в Украине шинный завод Rosava в Белой Церкви успешно поставляет свою продукцию по всему миру. Как это ему удается - в нашем репортаже.

Экскурсия на Белоцерковский шинный завод – как путешествие в страну контрастов. Советское прошлое здесь тесно переплитаетеся с современностью, старые здания – с роботизированными станками, а традиционное производство шин – с компьютерными системами их разработки и проверки.

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Высокое административное здание, колоссальная территория завода, цеха с потолком высотой в десятки метров. Так в советские времена выглядели почти все промышленные предприятия и так выглядит современная Rosava с 1972 года. Конечно, с тех пор очень много всего изменилось.

С 11 этажей административного корпуса сейчас занято только три. Когда-то на этом заводе работало более 12 тысяч сотрудников, а сейчас – около трех тысяч человек. Новые технологии, автоматизация и современное оборудование позволили сократить количество рабочих, однако объемы производства до сих пор поражают. Сейчас завод производит около 4,5 млн шин в год.

Счастливая карта

Украинской "Росаве" везет. Яркая страница истории началась чуть более десяти лет назад, когда предприятие получило новое оборудование и занялось выпуском шин для современных на тот момент легковых автомобилей. Проблем со сбытом не было и производство расширялось. Впоследствии закрылся главный конкурент, "Днепрошина", поэтому заказов у "Росавы" стало еще и в других сегментах.

После событий 2014 года рынки СНГ для украинских предприятий стали недоступными, поэтому "Роваса" направила свои продажи на экспорт. Такая диверсификация оказалась успешной – сейчас примерно половина всей продукции поступает за рубеж. Покупают украинские шины в Турции, Австралии, Новой Зеландии и даже в США.

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Перспективным рынком оказалась Южная Америка, но когда объемы поставок стали существенными, против "Росавы" применили санкции. Там заботятся о собственных производителях и если им мешают, вытесняют с рынка иностранные продукты.

Еще одно удачное ноу-хау "Росавы" – схема работы "off-take". Это когда у известного мирового производителя шин не хватает собственных мощностей для удовлетворения спроса и он обращается за помощью к другому шинному заводу. Тогда он предоставляет свои пресс-формы и получает продукцию с нужным рисунком протектора и маркировкой под собственным брендом. Особенностью этой схемы является запрет на разглашение информации, какой именно производитель выступает заказчиком.

В последний год на пользу "Росаве" пошла даже пандемия COVID-19. Из-за карантина в Европе в нашу страну стали значительно меньше ввозить бывшие в употреблении шины из Европы. А поскольку они в одном ценовом сегменте с продукцией Белоцерковского завода – спрос на украинские шины возрос.

Ложкой дегтя в этой истории является плохая кредитная история, связанная с ликвидированным банком "Финансы и Кредит". Благодаря этому "Росава" уже много лет работает без привлечения кредитных средств – уникальная ситуация для крупного промышленного предприятия. Имея доступ к кредитам, "Росава" могла бы развиваться значительно быстрее.

Изобретатели колеса

В отличие от подавляющего большинства производителей шин, у "Росавы" есть собственный конструкторский отдел. Ведь почти все мировые производители шин заказывают услуги проектирования в специализированных компаний. Зато проектированием отечественных шин занимаются местные специалисты. Такой подход стал причиной того, что шины, спроектированные на "Росаве", очень хорошо приспособлены к нашим дорогам. Глобальные производители далеко не всегда способны учесть локальные особенности какой-либо страны, особенно если рынок этой страны не очень большой.

Начальник отдела перспективного проектирования ООО "РОСАВА-Тайерс" Евгений Черток

Начальник отдела перспективного проектирования Евгений Черток рассказал, что процесс проектирования новых шин происходит довольно долго. С момента постановки задачи до первой выпущенной шины проходит как минимум год. Много времени занимают испытания и сертификация. Одним из перспективных направлений заводчане считают разработку шин для электромобилей. Такие шины имеют особенности, связанные с показателями экономичности и нагрузки.

При наличии собственного проектировочного отдела пробелом можно считать отсутствие полигона для испытаний. Выходом из такой ситуации стали полигоны других компаний. Образцы шин отправляют на испытания в Европу. Это также не лучшим образом сказывается на времени проектирования новых моделей.

Производство

На заводе до сих пор есть немало старого оборудования, которое уже давно не работает. После установки новых станков оно оказалось ненужным. Очень сильно сократилась доля ручного труда – почти все процессы автоматизированы.

Сейчас один современный станок относительно компактного размера выполняет гораздо больше работы, чем целая линия несколько десятилетий назад.

Воздух в цехе, где вулканизируют шины, тяжелый и полупрозрачный. Запах резины и дыма здесь – неизменные атрибуты производства. После вулканизации шина выходит "волосатая". На самом деле эти волосины – особенность конструкции пресс-формы. Сырая резина попадает в отверстия, через которые выходит воздух при сжатии шины в форме и застывает там. После выхода из вулканизации эти волоски срезают вручную.

Для контроля качества применяют два специальных стенда. По результатам проверки бракованные шины отправляют на анализ, а затем на утилизацию.

Готовая продукция должена пролежать пять дней, чтобы в ней стабилизировались внутренние нагрузки. Только после этого ее можно транспортировать и устанавливать на автомобиль.

Перспектива

Сейчас на заводе выпускают легковые шины от 13 до 20 размера. Под брендом Rosava делают доступные модели. Для более дорогих используют бренд Premiorri. Также в линейке есть коммерческие и грузовые шины. Выпускаются и шины для сельскохозяйственной и военной техники.

Продукция завода занимает около четверти всего украинского рынка шин. Но развитие предприятия и расширение производства идет медленно. Одна из главных причин - отсутствие доступа к кредитным ресурсам. На предприятии могут инвестировать только заработанные средства.

Если юридические вопросы будут решены и будет восстановлена ​​возможность привлекать инвестиции - у "Росава" будет вполне достойное будущее и очень динамичное развитие. Но и нынешнее положение трудно назвать плохим. Фактически, предприятие сейчас является монополистом, а выпускаемая продукция очень востребована.