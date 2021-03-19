Обнаружение автомобилей с поддельными документами или VIN-кодами – явление не очень распространенное. Но такие прецеденты все же случаются.

Иногда реальные владельцы автомобилей даже не догадываются о наличии поддельных документов или идентификационных номеров шасси, кузова или двигателя. Об этом они узнают уже при дальнейшей продаже и при переоформлении автомобиля в Сервисном центре МВД.

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Лучший способ проверки – он-лайн, через личный кабинет водителя. Введя номер любого зарегистрированного в Украине транспортного средства, можно получить выписку из Единого государственного реестра. Там будут все данные о номере кузова, количестве владельцев, страховом полисе и другой полезной для покупателя информации. Это все можно сделать за несколько минут с помощью смартфона. При осмотре автомобиля перед покупкой останется лишь сверить номер кузова/рамы.

Однако методы авто мошенничества бывают разные. Есть случаи, когда номерной знак и техпаспорт совпадают, но номер кузова другой. Иногда под данные техпаспорта перебивают номер кузова. Под документы с одинаковыми реквизитами может ездить и два, и три, и четыре автомобиля «двойника». И только один из них легален.

Приобретение такого автомобиля происходит, как правило, по техпаспорту. Если продавец знает о проблеме автомобиля, то он наведет убедительные аргументы, чтобы продать автомобиль без официального переоформления и без проведения экспертизы. Такие автомобили с учета не снимаются и на учет не ставятся, поскольку при этих операциях осуществляется их экспертиза. Именно во время экспертизы и выявляется легальность автомобиля.

Если на автомобиле обнаружат подделку идентификационного номера шасси или кузова, то его водитель можете стать первым подозреваемым в уголовном производстве по статье 290 Уголовного кодекса.

Напомним: согласно статье 290 Уголовного кодекса уничтожение, подделка или замена идентификационного номера, номеров двигателя, шасси или кузова, или замена без разрешения соответствующих органов номерной панели с идентификационным номером транспортного средства – наказываются штрафом от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Экспертный осмотр можно заказать отдельно

Поэтому, если есть планы приобрести автомобиль, то осуществить это безопаснее через переоформление в сервисном центре МВД, которое осуществляется с проведением экспертизы подлинности номеров агрегатов и регистрационных документов транспортного средства. Экспертный осмотр автомобиля является обязательным и проводится во всех случаях регистрации и перерегистрации, за исключением регистрации нового транспортного средства.

Если же вы все же решили приобрести автомобиль по техпаспорту или по доверенности, такую экспертизу можно сделать перед покупкой. Услуга предоставляется отдельно, независимо от перерегистрации собственности автомобиля. Обязательно сохраняйте заключение эксперта.

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Эксперт проверяет подлинность идентификационного номера – VIN, его соответствия заводским данным (марка, модель, модификация), других номеров агрегатов и носителей данных, на основании которых можно идентифицировать транспортное средство. Эта процедура занимает около двадцати минут (если нет очереди), но в результате можно получить официальное подтверждение о легальности транспортного средства.