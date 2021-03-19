Виявлення автомобілів із підробленими документами чи VIN-кодами - явище не дуже поширене. Але такі прецеденти все ж трапляються.

Іноді реальні власники автомобілів навіть не здогадуються про наявність підроблених документів чи ідентифікаційних номерів шасі, кузова чи двигуна. Про це вони дізнаються вже при подальшому продажу та при переоформленні автівки в Сервісному центрі МВС.

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Найкращий спосіб перевірки – он-лайн, через особистий кабінет водія. Ввівши номер будь-якого зареєстрованого в Україні транспортного засобу, можна отримати витяг з Єдиного державного реєстру. Там будуть усі данні про номер кузова, кількість власників, наявність обтяжень, страхового полісу та інша корисна для покупця інформація. Це все можна зробити за декілька хвилин за допомогою смартфону. При огляді автомобіля перед покупую залишиться лише звірити номер кузова/рами.

Проте методи авто шахрайства бувають різні. Є випадки, коли номерний знак та техпаспорт збігаються, але номер кузова інший. Іноді під дані техпаспорта перебивають номер кузова. Під документи з однаковими реквізитами може їздити і два, і три, і чотири автомобілі “двійники”. І тільки один з них легальний.

Придбання такого автомобіля відбувається, як правило, по техпаспорту. Якщо продавець знає про проблему автомобіля, то він наведе переконливі аргументи, щоб продати автомобіль без офіційного переоформлення та без проведення експертизи. Такі автомобілі з обліку не знімаються і на облік не ставляться, оскільки при цих операціях здійснюється їх експертиза. Саме під час експертизи й виявляється легальність автомобіля.

Якщо на автомобілі виявлять підробку ідентифікаційного номера шасі або кузова, то його водій можете стати першим підозрюваним у кримінальному провадженні за статтею 290 Кримінального кодексу.

Нагадаємо: відповідно до статті 290 Кримінального кодексу знищення, підробка або заміна ідентифікаційного номера, номерів двигуна, шасі або кузова, або заміна без дозволу відповідних органів номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу, – караються штрафом від ста п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Експертний огляд можна замовити окремо

Тому, якщо є плани придбати автомобіль, то здійснити це безпечніше через переоформлення у сервісному центрі МВС, яке проводиться із проведенням експертизи автентичності номерів агрегатів та реєстраційних документів транспортного засобу. Експертний огляд автомобіля є обов’язковим і проводиться у всіх випадках реєстрації та перереєстрації, за винятком реєстрації нового транспортного засобу.

Якщо ж ви все ж таки вирішили придбати автомобіль за техпаспортом чи за дорученням, таку експертизу можна зробити перед покупкою. Послуга надається окремо, незалежно від перереєстрації власності автомобіля. Обов’язково зберігайте висновок експерта.

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Експерт перевіряє автентичність ідентифікаційного номера – VIN, його відповідності заводським даним (марка, модель, модифікація), інших номерів агрегатів та носіїв даних, на підставі яких можна ідентифікувати транспортний засіб. Ця процедура займає близько двадцяти хвилин (якщо немає черги), але в результаті можна отримати офіційне підтвердження про легальність транспортного засобу.