В связи с прорывом теплосети возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza перекрыто движение в районе Лыбидской площади для автомобильного транспорта.

"Движение транспорта планируем восстановить завтра, 15 января, во второй половине дня", – говорится на официальной странице Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

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"Сейчас на месте работают три аварийно-восстановительные бригады "Киевтеплоэнерго" и задействована спецтехника. Они должны заменить весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м на проезжей части. Сварочные работы будут завершены сегодня ночью, после чего начнется восстановление асфальтового покрытия на проезжей части", – говорится в сообщении.

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