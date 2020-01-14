У зв’язку з проривом тепломережі біля торгово-розважального центру Ocean Plaza перекрито рух в районі Либідської площі автомобільного транспорту.

"Рух транспорту плануємо відновити завтра, 15 січня, у другій половині дня", сказано на офіційній сторінці Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

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"Наразі на місці працюють три аварійно-відновлювальні бригади "Київтеплоенерго" і задіяна спецтехніка. Вони мають замінити усю ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23 м на проїжджій частині. Зварювальні роботи будуть завершені сьогодні вночі, після чого розпочнеться відновлення асфальтного покриття на проїжджій частині", йдеться в повідомленні.

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