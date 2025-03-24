Как обменять иностранное водительское удостоверение на украинское

Миллионы украинцев смогли выехать за пределы страны. Многие из них адаптировались к новым условиям и обменяли свои украинские водительские удостоверения на иностранные той страны, где находятся. Однако, в случае возвращения, им необходимо будет обменять водительский документ на украинский. В большинстве случаев придется снова сдавать теоретический и практический экзамены. Как свидетельствует официальная статистика – сделать это непросто.

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Согласно постановлению Кабинета министров Украины №340 граждане Украины, которые за рубежом обменяли национальное водительское удостоверение на иностранное, при возвращении могут обменять на украинский водительский документ. Там будут указаны все полученные категории, которые были указаны в национальном водительском удостоверении, обменяном за рубежом. Но есть несколько условий. У Главном сервисном центре МВД объясняют порядок действий.

Кому нужно сдавать экзамены

Гражданам Украины, которые получили водительское в странах, ратифицировавших Женевскую конвенцию о дорожном движении 1949 года, после возвращения, для обмена водительского удостоверения необходимо сдать теоретический и практический экзамены. В то же время нужно предъявить документ, подтверждающий факт выдачи удостоверения за рубежом, чтобы не проходить повторно обучение в автошколе. К примеру, если получали иностранное водительское удостоверение в США, Канаде или Австралии, необходимо повторно проходить экзаменацию в сервисном центре МВД.

Многие украинцы выехали в соседние страны Европы. Большинство из них ратифицировали Венскую конвенцию о дорожном движении 1968 года. Это означает, что для обмена иностранного удостоверения, выданного в этих государствах, при возвращении в Украину экзамены сдавать не нужно. К примеру, это касается украинцев, которые обменивали национальное удостоверение на иностранное в Польше, Болгарии, Дании, Литве, Латвии, Словакии, Румынии, Португалии, Черногории и тому подобное.

Также экзамены не нужно сдавать, если между Украиной и страной выдачи иностранного водительского удостоверения заключен международный договор о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Сейчас соответствующие договоры действуют только с Испанией, Италией, Литвой, Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Как обменять иностранное водительское удостоверение: подробный алгоритм

Для обмена иностранного водительского удостоверения нужно лично обратиться в сервисный центр МВД с такими документами:

паспорт гражданина Украины, или паспорт гражданина Украины для выезда за границу, или временное удостоверение гражданина Украины или постоянный вид на жительство (выписка о месте регистрации);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

медицинская справка о пригодности к управлению транспортными средствами при сдаче экзаменов (в случае, если обмен водительского удостоверения происходит без сдачи экзаменов, на время действия военного положения медицинскую справку можно не подавать);

имеющееся водительское удостоверение и его нотариально заверенный перевод;

документ, выданный компетентным органом иностранного государства, дипломатическим представительством или консульским учреждением иностранного государства в Украине, подтверждающий факт выдачи такого удостоверения водителя и отсутствие сведений о лишении права на управление транспортными средствами или временное ограничение в этом праве, а также его нотариально заверенный перевод.

Напоминаем, что услуги в территориальных подразделениях предоставляются по предварительной регистрации в системе Е-Запись или в терминале, что расположен в помещении сервисного центра МВД.

Обращаем внимание, что сервисные центры МВД выдают водительские удостоверения, которые соответствуют международным образцам и признаются в Европе. Это позволяет нашим согражданам при необходимости управлять автомобилем в странах ЕС, или же при необходимости обменять национальное водительское на иностранное.

Перечень стран, которые ратифицировали Венскую и Женевскую конвенцию, размещен на сайте Главного сервисного центра МВД по ссылке.