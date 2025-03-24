Як обміняти іноземне посвідчення водія на українське

Мільйони українців змогли виїхати за межі країни. Багато з них адаптувались до нових умов та обміняли свої українські посвідчення водія на іноземні тієї країни, де перебувають. Однак, у разі повернення, їм необхідно буде обміняти водійський документ на український. У більшості випадків доведеться знову складати теоретичний та практичний іспити. Як свідчить офіційна статистика – зробити це непросто.

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Згідно з постановою Кабінету міністрів України №340 громадяни України, котрі за кордоном обміняли національне посвідчення водія на іноземне, при поверненні можуть обміняти на український водійський документ. Там будуть зазначені всі отримані категорії, які були вказані в національному посвідченні водія, обміняному за кордоном. Але є декілька умов. У Головному сервісному центрі МВС пояснюють порядок дій.

Кому потрібно складати іспити

Громадянам України, котрі отримали водійське у країнах, що ратифікували Женевську конвенцію про дорожній рух 1949 року, після повернення, для обміну посвідчення водія необхідно скласти теоретичний і практичний іспити. Водночас потрібно пред’явити документ, що підтверджує факт видачі посвідчення за кордоном, аби не проходити повторно навчання в автошколі. Приміром, якщо отримували іноземне посвідчення водія у США, Канаді чи Австралії, необхідно повторно проходити екзаменацію в сервісному центрі МВС.

Багато українців виїхали до сусідніх країн Європи. Більшість із них ратифікували Віденську конвенцію про дорожній рух 1968 року. Це означає, що для обміну іноземного посвідчення, виданого в цих державах, при поверненні в Україну іспити складати не потрібно. До прикладу, це стосується українців, які обмінювали національне посвідчення на іноземне в Польщі, Болгарії, Данії, Литві, Латвії, Словаччині, Румунії, Португалії, Чорногорії тощо.

Також іспити не потрібно складати, якщо між Україною та країною видачі іноземного посвідчення водія укладено міжнародний договір про взаємне визнання та обмін посвідчень водія. Наразі відповідні договори діють лише з Іспанією, Італією, Литвою, Туреччиною та Об’єднаними Арабськими Еміратами.

Як обміняти іноземне посвідчення водія: детальний алгоритм

Для обміну іноземного посвідчення водія потрібно особисто звернутися до сервісного центру МВС з такими документами:

паспорт громадянина України, або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або тимчасове посвідчення громадянина України або посвідка на постійне проживання (витяг про місце реєстрації);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

медична довідка про придатність до керування транспортними засобами під час складання іспитів (у разі, якщо обмін посвідчення водія відбувається без складання іспитів, на час дії воєнного стану медичну довідку можна не подавати);

наявне посвідчення водія та його нотаріально завірений переклад;

документ, виданий компетентним органом іноземної держави, дипломатичним представництвом чи консульською установою іноземної держави в Україні, що підтверджує факт видачі такого посвідчення водія та відсутність відомостей про позбавлення права на керування транспортними засобами або тимчасове обмеження в цьому праві, а також його нотаріально завірений переклад.

Нагадуємо, що послуги в територіальних підрозділах надаються за попередньою реєстрацією в системі Е-Запис або в терміналі, що розташований в приміщенні сервісного центру МВС.

Звертаємо увагу, що сервісні центри МВС видають посвідчення водія, які відповідають міжнародним зразкам і визнаються в Європі. Це дозволяє нашим співгромадянам за потреби керувати автівкою у країнах ЄС, або ж за потреби обміняти національне водійське на іноземне.

Перелік країн, які ратифікували Віденську та Женевську конвенцію, розміщено на сайті Головного сервісного центру МВС за посиланням.