Как обменять временное водительское удостоверение на постоянное

После сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД, водители получают свое первое водительское удостоверение сроком действия всего 2 года. Затем его нужно обменять на постоянное, 30-летнее. За это время водитель может получить не более двух штрафов.

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Обменять временное удостоверение нужно на постоянное, которое действует на протяжении 30 лет. Причем можно заказать или пластиковое удостоверение водителя, или только электронное удостоверение водителя без печати на пластиковом бланке. Е-удостоверение действительно только на территории Украины.

Где обменять водительское удостоверение:

оффлайн в сервисном центре МВД;

онлайн в Кабинете водителя;

онлайн в Дії.

Для обмена водительского удостоверения в сервисном центре МВД необходимо сначала взять талон для получения услуги через функционал электронной записи или в терминале сервисного центра МВД. При себе иметь следующие документы:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства;

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

водительское удостоверение, подлежащее обмену;

медицинская справка (на время действия военного положения не обязательна).

При обмене водительского удостоверения онлайн в Кабинете водителя или в приложении Дії есть возможность заказать доставку документа в отделение Укрпочты или курьером на любой удобный адрес или забрать в сервисном центре МВД. Водительское удостоверение может забрать только владелец.

Важно, что обмен удостоверения доступен на следующий день после окончания срока действия документа. То есть пока не истек срок действия временного удостоверения, постоянное получить не удастся.

Обменять первое водительское удостоверение можно в том случае, если водитель совершил не более двух административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Причем учитываются даже нарушения в качестве пешехода. В противном случае, чтобы получить новый документ, нужно снова сдавать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.

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Также учитываются штрафы по автоматической фото/видеофиксации на владельца авто, даже если за рулем был не он. Поэтому владельцам авто с временным удостоверением есть смысл назначить надлежащего пользователя на свое авто, чтобы за штрафы приходили на того, у кого нет "лимита" по штрафам.

Если водитель был лишен права управления транспортным средством, чтобы получить удостоверение, он должен пройти обучение в автошколе, сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД. Такое удостоверение снова выдается на 2 года.

Во время действия военного положения при наличии у лица просроченного национального водительского удостоверения она допускается к управлению транспортными средствами.