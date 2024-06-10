Як обміняти тимчасове посвідчення водія на постійне

Після складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС, водії отримують своє перше посвідчення водія терміном дії лише 2 роки. Потім його потрібно обміняти на постійне, 30-річне. За цей час водій може отримати не більше двох штрафів.

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Обміняти тимчасове посвідчення потрібно на постійне, яке діє протягом 30 років. При чому можна замовити або пластикове посвідчення водія, або лише електронне посвідчення водія без друку на пластиковому бланку. Е-посвідчення дійсне лише на території України.

Де обміняти посвідчення водія:

оффлайн у сервісному центрі МВС;

онлайн у Кабінеті водія;

онлайн у Дії.

Для обміну посвідчення водія у сервісному центрі МВС необхідно спочатку взяти талон для отримання послуги через функціонал е-запису або в терміналі сервісного центру МВС. При собі мати такі документи:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання;

копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

посвідчення водія, що підлягає обміну;

медична довідка (на час дії воєнного стану не обов’язкова).

При обміні посвідчення водія онлайн у Кабінеті водія або у застосунку Дії є можливість замовити доставку документа у відділення Укрпошти чи кур’єром на будь-яку зручну адресу або ж забрати у сервісному центрі МВС. Посвідчення водія може забрати лише власник.

Важливо, що обмін посвідчення доступний на наступний день після закінчення строку дії документа. Тобто поки не сплив термін дії тимчасового посвідчення, постійне отримати не вдасться.

Обміняти перше посвідчення водія можна у тому випадку, якщо керманич скоїв не більше двох адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. При чому враховуються навіть порушення у якості пішохода. В іншому випадку, аби отримати новий документ, потрібно знову складати теоретичний та практичний іспити у сервісному центрі МВС.

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Також враховуються штрафи по автоматичній фото/відеофіксації на власника авто, навіть якщо за кермом був не він. То ж власникам авто з тимчасовим посвідченням є сенс призначити належного користувача на своє авто, аби за штрафи приходили на того, у кого немає «ліміту» по штрафах.

Якщо водій був позбавлений права керування транспортним засобом, аби отримати посвідчення, він має пройти навчання в автошколі, скласти теоретичний і практичний іспити у сервісному центрі МВС. Таке посвідчення знову видається на 2 роки.

Під час дії воєнного стану за наявності в особи протермінованого національного посвідчення водія вона допускається до керування транспортними засобами.