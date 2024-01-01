Как оплатить парковку авто в Тернополе

Новая форма сервиса охватывает центральную часть города. Там водители оплачивают стоянку в отведенных местах самостоятельно, без посредничества парковщиков. Об этом сообщила Тернопольская мэрия.

Для удобств предусмотрена оплата тремя различными путями. В первом случае это можно сделать через мобильное приложение е-Тернополь. Такой вариант оплаты касается авторизованных пользователей.

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Второй путь оплаты охватывает неавторизованных пользователей. Они могут оплатить через QR-код с оплатой через сайт.

Третий способ связан с наличными, но не с парковщиками. Деньги за парковку водители могут внести в ближайшем терминале, что размещен рядом с площадками для парковки.

Только 15 грн/час стоит парковочное место в Тернополе, но есть тариф и за 300 гривен. Фото: Тернопольский горсовет

Контроль за оплатой парковки в Тернополе осуществляют работники муниципальной инспекции с помощью специальных планшетов. Инспектор (см. видео внизу) сканирует номер автомобиля, система сразу показывает, или оплачена парковка. Также система обозначает статус автомобиля "Кандидат" в нарушители, если оплата не осуществлена.

Через 10 минут автомобили со статусом "Кандидат" повторно сканируются. Если за это время оплата не поступила через доступные способы, выписывается штраф за нарушение правил парковки. Штраф составляет 300 грн, что равно 20-кратной стоимости часа парковки.

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Исключения в оплате есть. Бесплатная парковка предусмотрена для транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят лиц с инвалидностью. В таком случае транспортное средство должно иметь опознавательный знак "Водитель с инвалидностью".

Правда, здесь есть один нюанс. Опознавательная наклейка указывает на такую льготу, но кроме этого у водителя должен быть документ, подтверждающий инвалидность водителя или одного из пассажиров.