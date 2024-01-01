Як сплатити за паркування авто у Тернополі

Нова форма сервісу охоплює центральну частину міста. Там водії сплачують стоянку у відведених місцях самостійно, без посередництва паркувальників. Про це сповістила Тернопільська мерія.

Для зручностей передбачено оплату трьома різними шляхами. У першому випадку це можна зробити через мобільний застосунок е-Тернопіль. Такий варіант оплати стосується авторизованих користувачів.

Читайте також Тернопільський водій був напідпитку, але "автомобілем керував автопілот": що вирішив суд

Другий шлях оплати охоплює неавторизованих користувачів. Вони можуть оплатити через QR-код зі сплатою через сайт.

Третій спосіб пов’язаний з готівкою, але не з паркувальниками. Гроші за паркування водії можуть внести у найближчому терміналі, що розміщений поруч із майданчиками для паркування.

Лишень 15 грн/год коштує паркувальне місце у Тернополі, але є тариф і за 300 гривень. Фото: Тернопільська міськрада

Контроль за оплатою паркування у Тернополі здійснюють працівники муніципальної інспекції за допомогою спеціальних планшетів. Інспектор (див. відео внизу) сканує номер автомобіля, система відразу показує, чи оплачено паркування. Також система позначає статус автомобіля "Кандидат" у порушники, якщо оплата не здійснена.

Через 10 хвилин автомобілі зі статусом "Кандидат" повторно скануються. Якщо за цей час оплата не надійшла через доступні способи, виписується штраф за порушення правил паркування. Штраф становить 300 грн, що дорівнює 20-кратній вартості години паркування.

Читайте також Тернопільські "мажори" на автомобілях розганяли перехожих на "зебрах"

Винятки в оплаті є. Безплатне паркування передбачене для транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю. В такому разі транспортний засіб повинен мати розпізнавальний знак "Водій з інвалідністю".

Щоправда, тут є один нюанс. Розпізнавальна наліпка вказує на таку пільгу, але окрім зазначеного, у водія має бути документ, що підтверджує інвалідність водія або одного з пасажирів.