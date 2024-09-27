Как оплатить услуги сервисных центров МВД онлайн

Формируя платеж очень важно внимательно вводить информацию, чтобы уплаченные средства пошли по назначению. Рассказываем, как не запутаться в многочисленных цифрах при формировании кода платежа.

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Все реквизиты, необходимые для оплаты услуги, размещены на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе "Услуги" на странице "Реквизиты для оплаты и образцы заявлений". Там же можно найти шаблон квитанции оплаты услуг.

В связи с разной стоимостью бланковой продукции и номерных знаков актуальную информацию для оплаты услуг необходимо уточнять в региональном сервисном центре МВД или территориальном сервисном центре МВД, куда планируете обратиться.

Откуда брать информацию для заполнения полей

Выбирая платить за услугу онлайн, необходимо при создании платежа по реквизитам ввести код ЕГРПОУ и/или счет получателя (IBAN).

Эту информацию можно узнать, выбрав на странице "Реквизиты" в перечне региональный сервисный центр ГСЦ МВД, в подчинение которого принадлежит территориальное подразделение, где получается услуга.

Например, если гражданин обратился в сервисный центр МВД № 3243 в городе Бровары Киевской области, ему нужно в перечне выбрать "Киевская и Черниговская области▼", где отображаются реквизиты регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Киевской и Черниговской областях (филиала ГСЦ МВД).

Файлы с кодами услуг размещены ниже на этой же странице, в ленте "Коды и стоимость услуг в системе МВД". Для того, чтобы ввести правильный код услуги при формировании платежа, советуем уточнить информацию в сервисном центре МВД, где получаете услугу.

Это связано с тем, что стоимость спецпродукции – номерных знаков и бланков – может отличаться в зависимости от цены, по которой они были закуплены у производителя.

Порядок формирования кода платежа

Код платежа указывается в поле "Назначение платежа" при оформлении платежного документа. Рассмотрим такой условный код платежа на примере: * ;173241;1011021;1;12345678;*

Код платежа состоит из следующих полей:

* – символ, которым обозначается признак начала кода платежа;

; – знак препинания;

173241 – шифр органа, подразделения в системе МВД, предоставляющего услугу (ГСЦ МВД или другое подразделение, для образца – территориальный сервисный центр МВД № 3243, г. Бровары);

; – знак препинания;

1011021 – код услуги в системе МВД (например, принятие теоретического экзамена);

; – знак препинания;

1 – количество услуг, подлежащих оплате (1 услуга);

; – знак препинания;

12345678 – код лица, осуществляющего платеж (ЕГРПОУ для юридического лица, или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика для физического, малолетнего или несовершеннолетнего ребенка, или номер паспорта для физического лица, не имеющего регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, или серия и номер паспортного документа для иностранцев, или серия и номер документа, удостоверяющего личность без гражданства);

; – знак препинания;

* – символ, обозначающий конец кода платежа.

При необходимости в реквизите "Назначение платежа" после кода платежа указывается другая информация о платеже в произвольной форме.

Формирование кода платежа

В случае осуществления платежа юридическим лицом или его обособленными подразделениями в поле 5 указывается идентификационный код юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины.

В случае осуществления оплаты физическим лицом или законным представителем малолетнего (несовершеннолетнего) лица, которые имеют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, в поле 5 указывается этот регистрационный номер.

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В случае осуществления платежа физическим лицом, которая по своим религиозным убеждениям отказалась от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально сообщила об этом соответствующий контролирующий орган и имеет отметку в паспорте, или законным представителем малолетнего (несовершеннолетнего) лица, которая в соответствии с законодательством Украины не имеет такого регистрационного номера, иностранцем или лицом без гражданства в поле 5 указывается серия (при наличии) и / или номер одного из так

паспорта гражданина Украины или в случае его отсутствия (потери) – свидетельства о рождении;

паспортного документа иностранца или другого предусмотренного законодательством документа, удостоверяющего личность иностранца;

документа, удостоверяющего личность без гражданства.

При осуществлении оплаты за предоставление услуг со сформированным ненадлежащим образом кодом платежа уплаченные средства будут возвращены без предоставления услуги.

Реквизиты для оплаты услуги согласование переоборудования транспортного средства, в том числе на учебное транспортное средство и для оплаты услуги предоставления выписки из Единого государственного реестра транспортных средств можно найти по ссылкам на этой же странице сайта.

При предоставлении услуги подлинность безбумажных онлайн-квитанций администратор сервисного центра МВД проверяет с помощью Государственного сервиса проверки квитанций check.gov.ua.

Как вернуть средства?

Возврат средств, которые не были использованы, осуществляется по письменному заявлению лица (плательщика) в адрес поставщика услуг, которая указана в квитанции на оплату.

Также к заявлению необходимо приложить: