Як оплатити послуги сервісних центрів МВС онлайн

Формуючи платіж дуже важливо уважно вводити інформацію, щоб сплачені кошти пішли за призначенням. Розповідаємо, як не заплутатись у численних цифрах під час формування коду платежу.

Читайте також: Скільки сервісних центрів МВС мають укриття: сумна статистика

Усі реквізити, необхідні для оплати послуги, розміщені на сайті Головного сервісного центру МВС у розділі «Послуги» на сторінці «Реквізити для оплати та зразки заяв». Там же можна знайти шаблон квитанції оплати послуг.

У зв’язку з різною вартістю бланкової продукції та номерних знаків актуальну інформацію для оплати послуг необхідно уточнювати в регіональному сервісному центрі МВС або територіальному сервісному центрі МВС, куди плануєте звернутись.

Звідки брати інформацію для заповнення полів

Обираючи сплачувати за послугу онлайн, необхідно при створенні платежу за реквізитами ввести код ЄДРПОУ та/або рахунок отримувача (IBAN).

Цю інформацію можна дізнатися, обравши на сторінці «Реквізити» у переліку регіональний сервісний центр ГСЦ МВС, до підпорядкування якого належить територіальний підрозділ, де отримується послуга.

Наприклад, якщо громадянин звернувся у сервісний центр МВС № 3243 у місті Бровари Київської області, йому потрібно у переліку обрати «Київська та Чернігівська області▼», де відображаються реквізити регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Київській та Чернігівській областях (філії ГСЦ МВС).

Файли з кодами послуг розміщені нижче на цій же сторінці, у стрічці «Коди та вартість послуг у системі МВС». Для того, щоб ввести правильний код послуги під час формування платежу, радимо уточнити інформацію у сервісному центрі МВС, де отримуєте послугу.

Це пов’язано з тим, що вартість спецпродукції – номерних знаків і бланків – може відрізнятися залежно від ціни, за якою вони були закуплені у виробника.

Порядок формування коду платежу

Код платежу зазначається у полі «Призначення платежу» при оформленні платіжного документа. Розглянемо такий умовний код платежу на прикладі: * ;173241;1011021;1;12345678;*

Код платежу складається з настпних полів:

* – символ, яким позначається ознака початку коду платежу;

; – розділовий знак;

173241 – шифр органу, підрозділу в системі МВС, що надає послугу (ГСЦ МВС або інший підрозділ, для зразка – територіальний сервісний центр МВС № 3243, м. Бровари);

; – розділовий знак;

1011021 – код послуги в системі МВС (наприклад, прийняття теоретичного іспиту);

; – розділовий знак;

1 – кількість послуг, що підлягають оплаті (1 послуга);

; – розділовий знак;

12345678 – код особи, що здійснює платіж (ЄДРПОУ для юридичної особи, або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної, малолітньої або неповнолітньої дитини, або номер паспорта для фізичної особи, яка не має реєстраційного номера облікової картки платника податків, або серія та номер паспортного документа для іноземців, або серія та номер документа, що посвідчує особу без громадянства);

; – розділовий знак;

* – символ, що позначає кінець коду платежу.

За потреби в реквізиті «Призначення платежу» після коду платежу зазначається інша інформація про платіж у довільній формі.

Формування коду платежу

У разі здійснення платежу юридичною особою або її відокремленими підрозділами у полі 5 зазначається ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.

У разі здійснення оплати фізичною особою або законним представником малолітньої (неповнолітньої) особи, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків, у полі 5 зазначається цей реєстраційний номер.

Читайте також: Що робити зі знищеним війною автомобілем: рекомендація головного сервісного центру МВС

У разі здійснення платежу фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті, або законним представником малолітньої (неповнолітньої) особи, яка відповідно до законодавства України не має такого реєстраційного номеру, іноземцем або особою без громадянства у полі 5 зазначається серія (за наявності) та/або номер одного з таких документів:

паспорта громадянина України або у разі його відсутності (втрати) – свідоцтва про народження;

паспортного документа іноземця або іншого передбаченого законодавством документа, що посвідчує особу іноземця;

документа, що посвідчує особу без громадянства.

При здійсненні оплати за надання послуг зі сформованим неналежним чином кодом платежу сплачені кошти будуть повернені без надання послуги.

Реквізити для оплати послуги погодження переобладнання транспортного засобу, у тому числі на навчальний транспортний засіб та для оплати послуги надання витягу з Єдиного державного реєстру транспортних засобів можна знайти за посиланнями на цій же сторінці сайту.

Під час надання послуги справжність безпаперових онлайн-квитанцій адміністратор сервісного центру МВС перевіряє за допомогою Державного сервісу перевірки квитанцій check.gov.ua.

Як повернути кошти?

Повернення коштів, які не були використані, здійснюється за письмовою заявою особи (платника) на адресу надавача послуг, яка вказана у квитанції на оплату.

Також до заяви необхідно додати: