Резьбовое соединение – одно из ключевых изобретений механики, но есть у болтов и гаек один весомый минус: старая резьба может заржаветь так, что две детали превращаются чуть ли не в одно целое. "Авто 24" собрал в одном месте все приемы по преодолению старой и ржавой резьбы.

Проблема ржавых болтов и гаек, пожалуй, самая первая для мастеров, ремонтирующих неновую технику. Мало того, что такие соединения отбирают кучу времени при разборке, нередко борьба с ними завершается поломкой смежной детали, что влечет за собой дополнительные ремонтные работы.

Первое, что делает автомеханик, когда не может открутить старую гайку – орошает ее проникающей жидкостью. Зачастую это помогает.

Поэтому прежде всего, берясь за разборку старого резьбового соединения, старайтесь не усугубить ситуацию: не смять грани болта/гайки, не сорвать резьбу, не сломать болт, не повредить соседние детали.

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Также следует знать, что в некоторых случаях старое резьбовое соединение бывает невозможным разъединить в принципе. Это касается в первую очередь небольших диаметров – до М6 включительно, где болт просто ломается. Ведь в случае глубокого проникновения ржавчины тонкому болту элементарно не хватает прочности – ее превышает усилие, которое мастер прикладывает к головке через инструмент.

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Как открутить старую гайку

Конечно, в случае, когда время дороже двух старых крепежных деталей, мастер берет отрезную машинку и решает вопрос радикально. Но очень часто бывает, что болт и/или гайку нужно сохранить. Тогда следует настроиться на не очень быструю процедуру и подготовить кое-что необходимое:

Щетку по металлу ;

Проникающую жидкость – керосин, специальную смазку, тормозную жидкость, уксус. В качестве заменителя можно взять скипидар, раствор йода из аптечки, или напиток типа Кола – в нем есть ортофосфорная кислота, разрушающая ржавчину;

Надежный, неизношенный инструмент – накидной ключ или головку.

Сам процесс нуждается в последовательности и неторопливости – иначе болт можно случайно сломать.

Рекомендуемая последовательность действий: очистка крепежа щеткой, орошение жидкостью и выдержка, откручивание с периодической очисткой резьбы и орошением.

Видимую часть резьбового соединения нужно очистить от грязи, краски и ржавчины. Выступающая часть резьбы должна быть совершенно чистой – если она останется “непроходной”, болт сломается;

Щедро полить соединение проникающей жидкостью. Главное, чтобы она наконец попала в место контакта резьб болта и гайки внутри последней.

Подождать около 5 – 10 минут;

Обстучите гайку легкими ударами, избегая повреждения граней. Это поможет разрушению "монолитных" образований из продуктов коррозии в местах контакта деталей;

Повторить орошение проникающей жидкостью;

Начать откручивать гайку (болт). Делайте это, увеличивая усилие плавно, без рывков. Нет сомнений, что хорошим инструментом гайку (болт) удастся провернуть – но задача состоит в том, чтобы при этом скручивалась гайка с болта, а не тело болта закручивалось наподобие торсиона.

После первого заметного продвижения гайки желательно провернуть ее назад, очистить металлической щеткой ржавчину, которую гайка собрала перед собой с болта, полить проникающей жидкостью.

Продолжить откручивание до завершения, периодически повторяя предыдущую процедуру.

Это мы описали классический способ откручивания ржавого крепежа. Но есть еще дополнительные методы для особо тяжелых случаев. Впрочем, прибегать к ним нужно либо после фиаско с классическим методом, либо совмещая разные приемы.

Не пытайтесь силой открутить ржавый крепеж, даже если у вас есть “правильные” ключи – болт может просто сломаться.

Сначала вперед

Если есть удобный инструмент и хороший доступ к гайке (головке болта), соединение можно "раскачать". Сначала попытаться затянуть гайку (болт) еще сильнее – по лучше сохранившейся резьбе детали могут сдвинуться “вперед” на долю миллиметра, разорвав "броню" коррозии.

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Нагрев

Гайку – желательно именно ее, а не болт – нужно хорошо нагреть миниатюрной горелкой, феном или даже зажигалкой. Очень удобен в таких случаях специальный прибор – индукционный нагреватель. Из-за температурного расширения металла диаметр гайки увеличится и ее связь с болтом разорвется. Откручивать лучше именно "на горячую". Как вариант – положить всю деталь в морозилку современного холодильника.

Современный метод демонтажа ржавого крепежа – использование индукционного нагревателя.

Компресс

Не исключено, что ваша проникающая жидкость не проникла куда следует. Чтобы усилить ее эффект, нужно положить на соединение тряпку, хорошо смоченную керосином (или препаратом типа популярной WD-40). Оставленный на несколько часов, такой компресс разрушит связь двух резьбовых деталей, в котором продукты коррозии играют роль клея.

Специнструмент

Есть специальный инструмент, название которого трудно определить, но который (при условии качества, конечно) эффективно перерезает гайку, после чего ее легче удалить с болта. Это своего рода зубило, перерубающее гайку без разрушающих для всего узла ударов. Но таким разделителем можно работать там, где есть много места вокруг соединения.

Совсем безнадежные гайки придется демонтировать путем разрушения – "болгаркой" или специальным устройством. Конечно, если позволит место вокруг.

Почему прикипает резьба

Опытные автомеханики подтвердят, что необязательно все старые соединения испытывают проблемы с откручиванием. И наоборот, намертво застопоренная резьба может случиться на молодой машине. Почему так?

Некачественные детали – при сборке узла использовались болты и гайки без защитного гальванического покрытия.

Неблагоприятные условия работы – химические реагенты, перепады температур, агрессивные испарения.

Нарушение технологии сборки. Резьба могла быть затянута с чрезмерным усилием и из-за этого повреждена. Соответственно, открутить ее будет непросто.

Рекомендация "Авто 24"

При каждой сборке того или иного агрегата следует позаботиться о том, кто его когда-нибудь в будущем будет разбирать. Соответственно, резьбовые соединения, расположенные в опасных с точки зрения коррозии местах, следует защитить от ржавчины. Во-первых, это должны быть качественные болты и гайки с гальваническим покрытием (цинкование, кадмирование). А во-вторых, перед закручиванием резьбу можно тщательно смазать тонким слоем консистентной смазки. Болты и гайки, постоянно находящиеся под влиянием агрессивной среды, опытные механики после закручивания покрывают слоем антикора.

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