Різьбове з’єднання – один з ключових винаходів механіки, але є у болтів та гайок один вагомий мінус: стара різьба може заіржавіти так, що дві деталі перетворюються мало не на одне ціле. “Авто 24” зібрав в одному місці усі прийоми з подолання старої, іржавої різьби.

Проблема іржавих болтів та гайок, певно, чи не найперша для майстрів, які ремонтують ненову техніку. Мало того, що такі з’єднання відбирають купу часу при розбиранні, нерідко боротьба з ними завершується поламкою суміжної деталі, що тягне за собою додаткові ремонтні роботи.

Перше, що робить автомеханік, коли не може відкрутити стару гайку – зрошує її проникаючою рідиною. Часто це допомагає

Тому перш за все, беручись за розбирання старого різьбового з’єднання, старайтеся не погіршити ситуацію: не зім’яти грані болта/гайки, не зірвати різьбу, не зламати болт, не пошкодити сусідні деталі.

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Також варто знати, що у деяких випадках старе різьбове з’єднання буває неможливо роз’єднати в принципі. Це стосується в першу чергу невеликих діаметрів – до М6 включно, болт просто ламається. Адже у випадку глибокого проникнення іржі тонкому болту елементарно не вистачає міцності – її перевищує зусилля, яке майстер прикладає до головки через інструмент.

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Як відкрутити стару гайку

Звісно, у випадку, коли час дорожчий за дві старі деталі, майстер бере відрізну машинку і вирішує питання радикально. Але дуже часто буває, що болт та/або гайку треба зберегти. Тоді потрібно налаштуватися на не дуже швидку процедуру і підготувати дещо:

Щітку по металу ;

Проникаючу рідину – гас, спеціальне мастило, гальмівну рідину, оцет. В якості замінника можна взяти скипидар, розчин йоду з аптечки, або напій типу Кола – у ньому є ортофосфорна кислота, яка руйную іржу;

Надійний, незношений ключ – накидний або голівку;

Сам процес потребує послідовності й неквапливості – інакше болт можна випадково зламати.

Рекомендована послідовність дій: очищення різьбового кріплення щіткою, зрошення рідиною та витримка, відкручування з періодичним очищенням різьби та зрошенням.

Видиму частину різьбового з’єднання треба очистити від бруду, фарби та іржі. Виступаюча частина різьби має бути ідеально чистою – якщо вона залишиться “непрохідною”, болт зламається;

Щедро полити з’єднання проникаючою рідиною. Головне, щоб вона врешті-решт потрапила у місце контакту різьб болта та гайки всередині останньої.

Почекати близько 5 хвилин;

Обстукати гайку легкими ударами, уникаючи пошкодження граней. Це допоможе руйнуванню “монолітних” утворень з продуктів корозії у місцях контакту деталей;

Повторити зрошення проникаючою рідиною;

Розпочати відкручувати гайку (болт). Робіть це, нарощуючи зусилля плавно, без ривків. Немає сумнівів, що добрим інструментом гайку (болт) вдасться провернути – але завдання у тому, щоб при цьому скручувалася гайка з болта, а не тіло болта закручувалося на кшталт торсіону.

Після першого помітного просування гайки бажано провернути її назад, очистити металевою щіткою іржу, яку гайка зібрала перед собою з болта, полити проникаючою рідиною.

Продовжити відкручування до завершення, періодично повторюючи попередню процедуру.

Це ми описали класичний спосіб відкручування іржавого кріплення. Але є ще додаткові методи для особливо важких випадків. Вдаватися до них треба або після фіаско з класичним методом, або поєднуючи різні прийоми.

Не намагайтеся силоміць відкрутити іржаве кріплення, навіть якщо у вас є “правильні” ключі – болт може просто зламатися.

Спочатку вперед

Якщо є зручний інструмент і гарний доступ до гайки (голівки болта), з’єднання можна “розгойдати”. Спочатку спробувати затягнути гайку (болт) ще дужче – по більш цілій різьбі деталі можуть зсунутися на долю міліметра, розірвавши “броню” корозії.

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Нагрів

Гайку – бажано саме її, а не болт – треба добре нагріти мініатюрною горілкою, феном або навіть запальничкою. Також можна використати спеціальний прилад – індукційний нагрівач. Через температурне розширення металу діаметр гайки збільшиться та її зв’язок з болтом розірветься. Відкручувати краще саме “на гарячу”. Як варіант – покласти всю деталь в морозилку сучасного холодильника.

Сучасний метод демонтажу іржавого кріплення – використання індукційного нагрівача.

Компрес

Не виключено, що ваша проникаюча рідина не проникла куди слід. Щоб підсилити її ефект, треба покласти на з’єднання ганчірку, добре змочену гасом (або препаратом типу популярної WD-40). Залишений на кілька годин, такий компрес зруйнує зв’язок двох різьбових деталей, в якому продукти корозії грають роль клею.

Спецінструмент

Є спеціальний інструмент, назву якого важко визначити, але який (за умови власної якості, звісно) ефективно перерізає гайку, після чого її легше видалити з болта. Це свого роду зубило, яке перерубує гайку без руйнівних для усього вузла ударів. Але таким “розділювачем” можна працювати там, де є багато місця навколо з’єднання.

Геть безнадійні гайки доведеться демонтувати шляхом руйнування – “болгаркою” чи спеціальним пристроєм. Звісно, якщо дозволить місце навколо.

Чому прикипає різьба

Досвідчені автомеханіки підтвердять, що необов’язково всі старі з’єднання мають проблеми з розкручуванням. І навпаки, намертво застопорена різьба може трапитися на “молодій” машині. Чому так?

Неякісні деталі – при складані вузла були використані болти та гайки без захисного гальванічного покриття.

Несприятливі умови роботи – хімічні реагенти, перепади температур, агресивні випари.

Порушення технології складання. Різьба могла бути затягнута з надмірним зусиллям, і через це пошкоджена. Відповідно, відкрутити її буде непросто.

Рекомендація “Авто 24”

При кожному складанні того чи іншого агрегату варто подбати про того, хто його коли-небудь у майбутньому буде розбирати. Відповідно, різьбові з’єднання, розташовані у небезпечних з точки зору корозії місцях, треба захистити від іржі. По-перше, це мають бути якісні болти та гайки з гальванічним покриттям (цинкування, кадмірування). А по-друге, перед закручуванням різьбу можна ретельно змастити тонким шаром консистентного мастила. Болти та гайки, які постійно перебувають під впливом агресивного середовища, досвідчені механіки після закручування вкривають шаром антикору.

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