Багато кабелів для прикурювання, які є сьогодні у продажу, насправді не можуть належним чином виконувати свої функції. Між тим, іноді можна зробити такий пристрій власними руками.

Як зрозуміти, що фабричні дроти не годяться для запуску машини з посадженим акумулятором? Суть претензій проста: через тонкий дріт та поганий контакт у затискувачах-крокодилах у кабелі втрачається частина енергії, яку батарея донора має передати на страйкуючий автомобіль. В неякісних дротах падіння напруги складає до 3 – 5 вольт, тобто безпорадна машина фактично отримує від донора замість допомоги… якби ще один посаджений до 9 – 8 вольт акумулятор.

Дроти для прикурювання обирають за трьома головними критеріями: міцність “крокодилів”, діаметр мідної жили кабелю та її кріплення до затискувачів

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На щастя, є кілька зовнішніх ознак, за якими можна відрізнити кабель для підкурювання, який не варто купувати.

Затискувачі-крокодили зроблені з тонкої м’якої бляхи; в місцях, де має відбуватися контакт з клемами АКБ – лише тонка кромка металу. Такі затискувачі не забезпечать проходження струму 200 – 300 ампер, який потрібен стартеру морозним ранком.

Зусилля на крокодилах слабке. Для подолання зусилля пружин на “щелепах” якісного затискувача потрібно докласти помітного зусилля всіх пальців руки.

Токова жила дроту зароблена ненадійно, контактує з нею невеликою площею поверхні. В місті поганого контакту дріт та затискувач будуть нагріватися і “садити” напругу. В ідеалі дріт має бути під’єднаний до обох “щелеп” затискувача-крокодила, з’єднання – шляхом щільного завальцювання або різьбовим кріпленням.

Токова жила дроту надто тонка. У зовні товстому дроті насправді товстим може бути лише шар ізоляції, при тому що потрібен сумарний діаметр мідної “серцевини” не менше 4,5 – 5 мм.

Певним сигналом низької якості кабелю стане невисока ціна, адже у цьому виробі використовуються компоненти, які не можуть бути дешевими – мідний дріт великого перетину та міцні затискувачі.

Такий вигляд мають ідеальні дроти, виготовлені руками автовласника – завзятого перфекціоніста

Що треба придбати

Комплектуючих для виготовлення стартового кабелю потрібно не так вже і багато. Зручно, що всі з них (або майже всі) можна придбати в одному місці, найчастіше це буде будівельний супермаркет або магазин для професіоналів автосервісу, електриків чи зварювальників. Тому що швидше за все ви будете купувати зварювальний кабель та затискувачі для заземлення при електрозварюванні.

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З конкретною конструкцією найскладнішого місця кабелю – з’єднання дроту з “крокодилами” – простіше всього визначатися після ознайомлення з асортиментом магазину. Точніше, все залежить від того, який тип під’єднання передбачено у конструкції затискувачів. Це може бути, як згадувалося вище, або вальцювання, або різьбове з’єднання.

Крокодили для зварювальних робіт непоганої якості і затискувач (четверте фото), допрацьований для кращого контакту з клемами АКБ

Отже, щоб зробити дроти для прикурювання авто своїми руками, вам знадобиться придбати:

Ізольований кабель перетином 12 – 35 мм 2 . Важливо не помилитися з довжиною. При надто короткому кабелі доведеться підганяти машини близько одна до одної, а у довгому більші втрати дорогоцінних вольт на внутрішній опір. Та й ціна кожного метра варта уваги. Мінімально зручна довжина – 2,5 – 3,0 м.

Затискувачі – 4 шт. Вони мають бути максимально міцними і з тугою пружиною. Краще всього обирати “крокодили” не штамповані з листа металу, а литі – і з максимально широкими губками для більшої площі контакту з клемою АКБ.

Різьбові кріпильні деталі (згідно конструкції “крокодилів”).

Термоусадочна трубка чорного і червоного кольорів для ізоляції затискувачів і позначення “плюсового” і “мінусового” дротів.

Змазку для клем – для захисту від корозії місця з’єднання дротів з затискувачами.

Іноді тип з’єднання доведеться допрацювати, застосувавши бовти та гайки більшого діаметру. Як варіант подання напруги на обидві “щелепи” затискувача – не роздвоювати жилу кабелю, а створення окремої перемички на другу “щелепу”.

Як здешевити пусковий кабель

Вагомим мінусом саморобного кабелю може стати ціна – швидше за все, він вийде дорожче за магазинний варіант. Найвагомішим пунктом у калькуляції стане кабель, особливо якщо ви виберете дріт великого перетину у якісній гумовій (наприклад, тип КГ) або силіконовій ізоляції, яка не “дубіє” на морозі.

Подібний фабричний кабель краще не купувати: тендітні затискувачі з малою площею прилягання до клем АКБ та тонкий дріт, який не пропустить потрібний струм

Але є спосіб здешевити комплектацію. По-перше, врахуйте об’єм вашого двигуна. Якщо у вас невелика малолітражка, і ви не плануєте підкурювати вашим дротом сусідського “УАЗика”, беріть мінімально можливий діаметр міді – 4-5 мм, це близько 12-15 кв. см у перетині. В умовах української зими цього буде достатньо для холодного старту двигуна об’ємом 1,0 – 1,5 л. І по-друге, кабель можна пошукати не в магазині, куди його привезли з фабрики, а на ринку, куди його принесли з батьківського гаража чи з дідівської комори. Відповідно, і ціна буде зовсім іншою.

Рекомендація Авто24

Якщо довіри до фабричних дротів у вас немає геть, але є сумніви також і щодо власного успіху як електрослюсаря, спробуйте домовитися з професійним електриком. Наприклад, одним з тих, що працюють на будівництві (з автомобільним електриком домовитися буде набагато складніше – вони як правило завантажені роботою). Придбайте дроти та крокодили належної якості, а професіонал хай з’єднає їх в одне ціле – згідно наших рекомендацій та власного досвіду.

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