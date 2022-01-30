Много кабелей, которые есть сегодня в продаже, на самом деле не могут должным образом выполнять свои функции. Между тем, иногда можно сделать такое устройство своими руками.

Как понять, что фабричные провода не годятся для запуска машины с севшим аккумулятором? Суть претензий проста: из-за тонкого провода и плохого контакта в зажимах-крокодилах в кабеле теряется часть энергии, которую батарея донора должна передать на бастующий автомобиль. В некачественных проводах падение напряжения составляет до 3 – 5 вольт, то есть беспомощная машина фактически получает от донора вместо помощи... как бы еще один посаженный до 9 – 8 вольт аккумулятор.

Провода для прикуривания выбирают по трем главным критериям: прочность “крокодилов”, диаметр медной жилы кабеля и ее крепление к зажимам

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К счастью, есть несколько внешних признаков, по которым можно отличить кабель для прикуривания, который не стоит покупать.

Зажимы-крокодилы сделаны из тонкой мягкой бляхи; в местах, где должен происходить контакт с клеммами АКБ – лишь тонкая кромка металла. Такие зажимы не обеспечат прохождение тока 200 – 300 ампер, который нужен стартеру морозным утром.

Усилие на крокодилах слабое. Для преодоления усилия пружин на "челюстях" качественного зажима нужно приложить заметное усилие всех пальцев руки.

Токовая жила провода сделана ненадежно, контактирует с небольшой площадью поверхности. В месте плохого контакта провод и зажим будут нагреваться и “сажать” напряжение. В идеале провод должен быть подсоединен к обеим "челюстям" зажима-крокодила, соединение – путем плотной завальцовки или резьбовым креплением.

Токовая жила провода слишком тонкая. Во внешнем толстом проводе на самом деле толстым может быть лишь слой изоляции, при том что нужен суммарный диаметр медной “сердцевины” не менее 4,5 – 5 мм.

Определенным сигналом низкого качества кабеля станет невысокая цена, ведь в этом изделии используются компоненты, которые не могут быть дешевыми – медный провод большого сечения и прочные зажимы.

Такой вид имеют идеальные провода, изготовленные руками автовладельца – заядлого перфекциониста

Что надо купить

Комплектующих для изготовления стартового кабеля требуется не так уж и много. Удобно, что все из них (или почти все) можно купить в одном месте, чаще всего это будет строительный супермаркет или магазин для профессионалов автосервиса, электриков или сварщиков. Потому что скорее всего вы будете покупать сварочный кабель и зажимы для заземления при электросварке.

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С конкретной конструкцией самого сложного места кабеля – соединения провода с “крокодилами” – проще всего определяться после ознакомления с ассортиментом магазина. Точнее, все зависит от того, какой тип подсоединения предусмотрен в конструкции зажимов. Это может быть, как упоминалось выше, либо вальцовка, либо резьбовое соединение.

Крокодилы для сварочных работ неплохого качества и зажим (четвертое фото), доработанный для лучшего контакта с клеммами АКБ

Итак, чтобы сделать провода для прикуривания авто своими руками, вам понадобится купить:

Изолированный кабель сечением 12 – 35 мм 2 . Важно не ошибиться с длиной. При слишком коротком кабеле придется подгонять машины близко друг к другу, а в длинном большие потери драгоценных вольт на внутреннее сопротивление. Да и цена каждого метра достойна внимания. Минимально удобная длина – 2,5 – 3,0 м.

мм Зажимы – 4 шт. Они должны быть максимально прочными и с тугой пружиной. Лучше всего выбирать “крокодилы” не штампованные из листа металла, а литые – и с максимально широкими губками для большей площади контакта с клеммой АКБ.

Резьбовые крепежные детали (согласно конструкции “крокодилов”).

Термоусадочная трубка черного и красного цветов для изоляции зажимов и обозначения “плюсового” и “минусового” проводов.

Смазку для клемм – для защиты от коррозии места соединения проводов с зажимами.

Иногда тип соединения придется доработать, применив болты и гайки большего диаметра. Как вариант подачи напряжения на обе “челюсти” зажима – не раздваивать жилу кабеля, а создание отдельной перемычки на вторую “челюсть”.

Как удешевить пусковой кабель

Весомым минусом самодельного кабеля может стать цена – скорее всего, он выйдет дороже магазинного варианта. Самым весомым пунктом в калькуляции станет кабель, особенно если вы выберете провод большого сечения в качественной резиновой (например, тип КГ) или силиконовой изоляции, которая не “дубеет” на морозе.

Подобный фабричный кабель лучше не покупать: хрупкие зажимы с малой площадью прилегания к клеммам АКБ и тонкий провод, который не пропустит нужный ток

Но есть способ удешевить комплектацию. Во-первых, учтите объем вашего двигателя. Если у вас небольшая малолитражка, и вы не планируете подкуривать вашим кабелем соседский “УАЗик”, берите минимально возможный диаметр меди – 4 – 5 мм, это около 12 – 15 кв. см в сечении. В условиях украинской зимы этого будет достаточно для холодного старта двигателя объемом 1,0 – 1,5 л. И во-вторых, кабель можно поискать не в магазине, куда его привезли с фабрики, а на рынке, куда его принесли из родительского гаража или из дедовской кладовой. Соответственно, и цена будет совсем другой.

Рекомендация Авто24

Если доверия к фабричным проводам у вас нет совсем, но есть сомнения также и относительно собственного успеха как электрослесаря, попробуйте договориться с профессиональным электриком. Например, одним из работающих на стройке (с автомобильным электриком договориться будет гораздо сложнее – они как правило загружены работой). Купите провода и крокодилы надлежащего качества, а профессионал пусть соединит их в одно целое – согласно нашим рекомендациям и собственному опыту.

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