Много кабелей, которые есть сегодня в продаже, на самом деле не могут должным образом выполнять свои функции. Между тем, иногда можно сделать такое устройство своими руками.
Как понять, что фабричные провода не годятся для запуска машины с севшим аккумулятором? Суть претензий проста: из-за тонкого провода и плохого контакта в зажимах-крокодилах в кабеле теряется часть энергии, которую батарея донора должна передать на бастующий автомобиль. В некачественных проводах падение напряжения составляет до 3 – 5 вольт, то есть беспомощная машина фактически получает от донора вместо помощи... как бы еще один посаженный до 9 – 8 вольт аккумулятор.
Провода для прикуривания выбирают по трем главным критериям: прочность “крокодилов”, диаметр медной жилы кабеля и ее крепление к зажимам
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К счастью, есть несколько внешних признаков, по которым можно отличить кабель для прикуривания, который не стоит покупать.
- Зажимы-крокодилы сделаны из тонкой мягкой бляхи; в местах, где должен происходить контакт с клеммами АКБ – лишь тонкая кромка металла. Такие зажимы не обеспечат прохождение тока 200 – 300 ампер, который нужен стартеру морозным утром.
- Усилие на крокодилах слабое. Для преодоления усилия пружин на "челюстях" качественного зажима нужно приложить заметное усилие всех пальцев руки.
- Токовая жила провода сделана ненадежно, контактирует с небольшой площадью поверхности. В месте плохого контакта провод и зажим будут нагреваться и “сажать” напряжение. В идеале провод должен быть подсоединен к обеим "челюстям" зажима-крокодила, соединение – путем плотной завальцовки или резьбовым креплением.
- Токовая жила провода слишком тонкая. Во внешнем толстом проводе на самом деле толстым может быть лишь слой изоляции, при том что нужен суммарный диаметр медной “сердцевины” не менее 4,5 – 5 мм.
Определенным сигналом низкого качества кабеля станет невысокая цена, ведь в этом изделии используются компоненты, которые не могут быть дешевыми – медный провод большого сечения и прочные зажимы.
Такой вид имеют идеальные провода, изготовленные руками автовладельца – заядлого перфекциониста
Что надо купить
Комплектующих для изготовления стартового кабеля требуется не так уж и много. Удобно, что все из них (или почти все) можно купить в одном месте, чаще всего это будет строительный супермаркет или магазин для профессионалов автосервиса, электриков или сварщиков. Потому что скорее всего вы будете покупать сварочный кабель и зажимы для заземления при электросварке.
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С конкретной конструкцией самого сложного места кабеля – соединения провода с “крокодилами” – проще всего определяться после ознакомления с ассортиментом магазина. Точнее, все зависит от того, какой тип подсоединения предусмотрен в конструкции зажимов. Это может быть, как упоминалось выше, либо вальцовка, либо резьбовое соединение.
Крокодилы для сварочных работ неплохого качества и зажим (четвертое фото), доработанный для лучшего контакта с клеммами АКБ
Итак, чтобы сделать провода для прикуривания авто своими руками, вам понадобится купить:
- Изолированный кабель сечением 12 – 35 мм2. Важно не ошибиться с длиной. При слишком коротком кабеле придется подгонять машины близко друг к другу, а в длинном большие потери драгоценных вольт на внутреннее сопротивление. Да и цена каждого метра достойна внимания. Минимально удобная длина – 2,5 – 3,0 м.
- Зажимы – 4 шт. Они должны быть максимально прочными и с тугой пружиной. Лучше всего выбирать “крокодилы” не штампованные из листа металла, а литые – и с максимально широкими губками для большей площади контакта с клеммой АКБ.
- Резьбовые крепежные детали (согласно конструкции “крокодилов”).
- Термоусадочная трубка черного и красного цветов для изоляции зажимов и обозначения “плюсового” и “минусового” проводов.
- Смазку для клемм – для защиты от коррозии места соединения проводов с зажимами.
Иногда тип соединения придется доработать, применив болты и гайки большего диаметра. Как вариант подачи напряжения на обе “челюсти” зажима – не раздваивать жилу кабеля, а создание отдельной перемычки на вторую “челюсть”.
Как удешевить пусковой кабель
Весомым минусом самодельного кабеля может стать цена – скорее всего, он выйдет дороже магазинного варианта. Самым весомым пунктом в калькуляции станет кабель, особенно если вы выберете провод большого сечения в качественной резиновой (например, тип КГ) или силиконовой изоляции, которая не “дубеет” на морозе.
Подобный фабричный кабель лучше не покупать: хрупкие зажимы с малой площадью прилегания к клеммам АКБ и тонкий провод, который не пропустит нужный ток
Но есть способ удешевить комплектацию. Во-первых, учтите объем вашего двигателя. Если у вас небольшая малолитражка, и вы не планируете подкуривать вашим кабелем соседский “УАЗик”, берите минимально возможный диаметр меди – 4 – 5 мм, это около 12 – 15 кв. см в сечении. В условиях украинской зимы этого будет достаточно для холодного старта двигателя объемом 1,0 – 1,5 л. И во-вторых, кабель можно поискать не в магазине, куда его привезли с фабрики, а на рынке, куда его принесли из родительского гаража или из дедовской кладовой. Соответственно, и цена будет совсем другой.
Рекомендация Авто24
Если доверия к фабричным проводам у вас нет совсем, но есть сомнения также и относительно собственного успеха как электрослесаря, попробуйте договориться с профессиональным электриком. Например, одним из работающих на стройке (с автомобильным электриком договориться будет гораздо сложнее – они как правило загружены работой). Купите провода и крокодилы надлежащего качества, а профессионал пусть соединит их в одно целое – согласно нашим рекомендациям и собственному опыту.
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