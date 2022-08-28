Система запалювання – найбільш примхлива частина бензинового двигуна. Вона ж є найбільш загадковою для пересічного водія. Однак у багатьох випадках її можна відремонтувати власними силами – якщо, наприклад, іскра “піде в землю” просто у дорозі.

Купа негараздів, якими може обдарувати водія система запалювання, певно, найширша серед усіх систем бензинового авто. Поговоримо про ті з них, які заважають рухатися далі і які можна усунути в дорозі своїми силами.

Існують проблеми запалювання, які не зупиняють автомобіль, але ускладнюють рух: смикання машини, робота лише частини циліндрів, падіння потужності. І то вже справа кожного водія – чи усувати такі неполадки на узбіччі, чи неспішно рухатися до СТО або місця базування.

Підсумок “зусиль” усіх численних компонентів системи запалювання – вчасна і потужна іскра на свічці. Розборки з запалюванням треба починати з неї.

Отже, двигун не заводиться, або заглох на ходу, або працює нестабільно і машина смикається під час руху. Де шукати “винуватця”? Подаємо “хіт-парад” причин за складністю пошуку – від простого до складного.

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Запобіжник

Запобіжник винен, якщо двигун раптом зупинився (або не завівся після стоянки) і не працює геть. Іскри на свічках немає зовсім. Який саме запобіжник винен, може підказати або таблиця на кришці блока, або заводський мануал, або інтернет.

Свічки запалювання

Всі свічки одночасно відмовити не можуть, але якщо мають проблеми одна чи дві, мотор буде працювати нестабільно, помітно впаде потужність. Виявити, яка сама з усіх ваших свічок не працює або дає пропуски, можна, порівнявши їх візуально: проблемна буде темна, іноді мокра.

Порівнювати “на іскру” некоректно: умови іскроутворення в циліндрі та на відкритому повітрі різні. Свічка з великим зазором між електродами здатна вивести з ладу котушку запалювання (про це нижче).

Високовольтні дроти систем запалювання з однією котушкою потребують періодичної заміни. Їхня ізоляція з часом старішає – іскра йде “на землю”.

Свічний провід

На моторах з однією загальною котушкою запалювання високовольтні дроти дошкуляють перебоями у роботі двигуна, а часто – і його повною відмовою. Якщо двигун не працює зовсім, перевірте центральний провід (між котушкою і трамблером), якщо окремі циліндри – відповідно, решту проводів.

Котушка (модуль) запалювання

Якщо котушка одна на весь двигун, вона сама і може його “паралізувати”. “Вирахувати” її зраду найпростіше, замінивши гарантовано справною. Людина з тестером і навичками електрика “продзвонить” обмотки і так само винесе вердикт. Якщо котушки індивідуальні для кожного циліндра, то відмова однієї, відповідно, один циліндр і виключає з роботи.

Індивідуальні котушки дають на свічку потужу іскру, але мають обмежений ресурс. Автовиробники часто радять замінювати їх комплектом.

Перевірити, яка з котушок хибить, можна, переставляючи їх місцями, або за допомогою мультиметра (тестера). Майте на увазі, що індивідуальні котушки часто виходять з ладу синхронно, приблизно в один час – не тому, що вони пов’язані між собою, а тому, що використані в них ізоляційні матеріали старішають одночасно. Тому і замінювати їх доцільно усі відразу.

Контакти в проводці

Якщо машина доволі стара, вона майже обов’язково має порушення контактів у проводці, в першу чергу – у роз’ємних штекерах. Коли настане черга джгута, який обслуговує запалювання, двигун просто не буде працювати. В польових умовах може допомогти роз’єднання і з’єднання по черзі усіх роз’ємів, які є на джгутах поблизу компонентів системи запалювання: контролера, замка запалювання, котушок.

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Якщо є натхнення, можна оглянути контакти в колодках штекерів і виявивши окисли, промити контакти спиртом. Якщо іскра з’явиться, відразу прямуйте до СТО, де вам приведуть проводку до ладу на професійному рівні.

На машинах “у віці” типова проблема – окислення роз’ємів. Іноді є сенс замінити їх завчасно, коли гумові ущільнювачі почнуть пропускати на контакти вологу та агресивні випари.

Замок запалювання

Оскільки запалювання на багатьох машинах все ще вмикається замком, відповідно, доволі часто саме замок і підводить. Особливо якщо машина немолода, і особливо, якщо замок уже заміняли неоригінальним. З’ясувати, що справа саме у цьому, в польових умовах не так просто.

Але якщо є достатньо сміливості та доступ до електросхеми машини, можна, як кажуть електрики, “обійти” замок, з’єднавши потрібні дроти напряму – як це роблять герої в голлівудських фільмах. Але при цьому слідкуйте, щоб кінці проводів не торкалися один одного “без вашого дозволу”, а також – маси кузова.

Якщо вдасться придбати новий замок або контакту групу до нього, у дорозі можна не монтувати його на рульову колонку (це часто непросто), а тимчасово під’єднати лише дроти, підвісивши сам замок наприклад, на дроті або на скотчі під торпедо.

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Контролер (комутатор)

Цей блок – один з найнадійніших електронних компонентів у цілому автомобілі, але на старих за віком машинах він може вийти з ладу. Підібрати йому заміну – хоч новий, хоч вживаний – не так вже і просто, оскільки часто комутатор має різні модифікації як самого “заліза”, так і прописаних у ньому програм. Це ми до того, що заміна контролера в дорозі не завжди дає позитивний результат, навіть якщо сам модуль вдалося дістати.

Найчастіше класичний замок запалювання складається з двох частин – механічної частини і контактної групи. Електриці шкодить знос останньої.

Датчики

На жаль, вразливе – і безнадійне з точки зору ремонту в дорозі – місце інжекторних двигунів – датчики системи запалювання, розташовані на двигуні. Вони допомагають електронному мозку визначити момент подання іскри (т. зв. випередження запалювання). Без комп’ютеризованого діагностичного сканера достеменно встановити цю поламку неможливо, а вона може раптом зупинити двигун або призвести до його збоїв. На щастя, відмова датчиків трапляється не дуже часто.

Рекомендація “Авто 24”

Висока надійність системи запалювання на сучасних автомобілях – не привід ігнорувати регламент з її обслуговування. Не забувайте про періодичну заміну свічок і високовольтних дротів, навіть якщо ви використовуєте деталі вищої якості, ніж рекомендує автовиробник. Адже тут є ще один нюанс: навіть коли двигун працює зовні нормально, непомітні водієві пропуски іскри можуть призводити до перевитрати пального, погіршувати динаміку та скорочувати ресурс двигуна.

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