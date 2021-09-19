Проблема, знайома багатьом власникам вживаних автомобілів: замість того, щоб м’яко повернутися і запустити двигун, ключ в замку запалювання стає намертво. Весь трагізм ситуації водій розуміє не відразу…

Коли перша розгубленість пройде, стане зрозуміло: те, що ключ не дозволяє увімкнути запалювання і запустити двигун – ще півбіди. Гірше те, що через заклинений замок запалювання не повертається кермо, а значить, машину навряд чи вийде відбуксирувати на СТО чи в гараж для ремонту! Що робити?

Замок запалювання в нинішніх авто об’єднано із пристроєм, який блокує кермо, коли ключа в замку немає.

У випадку, якщо ключ не повертається в замку запалювання, варіантів два: або ви щось робите не те, або – несправність.

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Помилкові дії водія

Ключ не вдається повернути через те, що коли ви напередодні витягували ключ з замка, блокувальник замка затиснув вал керма з натягом. Вам слід одночасно с м’якими спробами повернути ключа погойдати кермо ліворуч-праворуч. За рахунок пружності шин ви відчуєте на кермі значний опір, але в якусь мить ключ у замку повернеться. Наші вітання – замок справний!

Ключ не повертається через те, що селектор вашої автоматичної трансмісії не стоїть у положенні P (парковка) або N (нейтраль). На багатьох моделях з “автоматами” таке блокування зроблено для того, щоб машина не поїхала під час запуску двигуна. Переставте селектор АКП у положення, коли двигун буде від’єднаний від трансмісії, і ключ повернеться. Наступного разу будьте уважніші.

Доволі часто ключ не повертається у замку запалювання через зношення ключа. Але така проблема з’являється поступово

Несправність замка

Ключ не повертається через зношення замка. Вузол доведеться ремонтувати, але є шанс, що цього разу вам вдасться запустити мотор. Спробуйте повертати ключ, прикладаючи додаткові сили в різних напрямках – легко погойдуючи його в замку, трохи витягуючи та натискуючи в глибину. Оскільки знос металу не відбувається раптово, залишки працездатності у механізмі напевне є, і замок таки врешті-решт спрацює.

Ключ не повертається через зношення самого ключа – його стерті зубці та боріздки не забезпечують розблокування циліндра “секрета”. Цю проблему важко відрізнити від описаної у попередньому пункті, але є відмінність – додатковий варіант вирішення. Іноді може допомогти використання нового, не стертого ключа – звісно, якщо такий є у вас вдома.

Ключ не повертається через поламку механізму всередині замка. Руйнування деталей може привести до заклинювання, але не виключено, що вам вдасться повернути ключа за алгоритмом, приведеним вище. В такій ситуації може допомогти також впорскування в замок аерозольного мастила.

Маємо попередити, що зі зламаним замком, навіть якщо двигун запуститься, рухатися дорогою дуже ризиковано – немає гарантії, що він самовільно не заблокує кермо просто під час руху.

Найчастіше у замку запалювання відмовляє контактна група (виникають проблеми з електрикою) та механічна секретна частина (заклинює ключ).

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Проблемні запчастини

І автомеханіки, і власники вживаних машин відзначають, що в наш час проблема замків запалювання набуває актуальності – придбані у магазинах запчастин нові замки служать зовсім недовго, іноді – буквально кілька місяців.

Замок запалювання – вузол механічний, і на додаток містить точну механіку з набором дрібних деталей. В наш час випускати такі вироби непросто і недешево, тому не дивно, що з замками запалювання до знятих з виробництва моделей мають місце певні проблеми. Знайти якісний новий замок запалювання до деяких все ще поширених моделей дуже непросто, навіть якщо не шкодувати на це грошей.

Нестандартне вирішення

Ми не можемо сказати, що це цілком прийнятна альтернатива, але рішуче налаштовані автомобілісти можуть побачити у цьому спосіб обійти проблемну ситуацію з покупкою нового якісного замка.

Тюнінговий комплект для обладнання машини кнопкою Engine start/stop може стати в нагоді тому, хто втратив надію купити новий якісний замок

В інтернеті (та певно і в окремих реальних магазинах) можна придбати комплект для обладнання машини кнопкою Engine start/stop. Так, це буде noname-виріб невідомої якості, але відсутність у ньому механізмів дає надію, що слугуватиме він довше, ніж кустарний замок запалювання звичної нам конфігурації.

Рекомендація Авто24

В інтернеті (та певно і в окремих реальних магазинах) можна придбати комплект для обладнання машини кнопкою Engine start/stop. Так, це буде noname-виріб невідомої якості, але відсутність у ньому механізмів дає надію, що слугуватиме він довше, ніж кустарний замок запалювання звичної нам конфігурації.

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