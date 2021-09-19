Проблема, знакомая многим владельцам подержанных автомобилей: вместо того чтобы мягко повернуться и запустить двигатель, ключ в замке зажигания становится намертво. Весь трагизм ситуации водитель понимает не сразу…

Когда первая растерянность пройдет, станет понятно: то, что ключ не позволяет включить зажигание и запустить двигатель – еще полбеды. Хуже то, что из-за заклиненного замка зажигания не поворачивается руль, а значит, машину вряд ли получится отбуксировать на СТО или в гараж для ремонта! Что делать?

Замок зажигания в нынешних авто объединен с устройством, которое блокирует руль, когда ключа в замке нет.

В случае, если ключ не поворачивается в замке зажигания, вариантов два: либо вы что-то делаете не так, либо – неисправность.

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Ошибочные действия водителя

Ключ не удается повернуть из-за того, что когда вы накануне вытаскивали ключ из замка, блокиратор замка зажал вал руля с натягом. Вам следует одновременно с мягкими попытками повернуть ключ покачать руль влево-вправо. За счет упругости шин вы почувствуете на руле значительное сопротивление, но в какой-то миг ключ в замке повернется. Наши поздравления – замок исправный!

Ключ не поворачивается из-за того, что селектор вашей автоматической трансмиссии не стоит в положении P (парковка) или N (нейтраль). На многих моделях с ”автоматами” такая блокировка сделана для того, чтобы машина не поехала во время запуска двигателя. Переставьте селектор АКП в положение, когда двигатель будет отсоединен от трансмиссии, и ключ повернется. В следующий раз будьте внимательнее.

Довольно часто ключ не поворачивается в замке зажигания из-за износа ключа. Но такая проблема появляется постепенно

Неисправность замка

Ключ не поворачивается из-за износа замка. Узел придется ремонтировать, но есть шанс, что на этот раз вам удастся запустить мотор. Пробуйте поворачивать ключ, прикладывая дополнительные силы в разных направлениях – легко покачивая его в замке, немного вытягивая и нажимая в глубину. Поскольку износ металла не происходит внезапно, остатки работоспособности в механизме наверняка есть, и замок таки в конце концов сработает.

Ключ не поворачивается из-за износа самого ключа – его стертые зубцы и бороздки не обеспечивают разблокировку цилиндра “секрета”. Эту проблему трудно отличить от описанной в предыдущем пункте, но есть отличие – дополнительный вариант решения. Иногда может помочь использование нового, не стертого ключа – конечно, если таковой есть у вас дома.

Ключ не поворачивается из-за поломки механизма внутри замка. Разрушение деталей может привести к заклиниванию, но не исключено, что вам удастся повернуть ключ по алгоритму, приведенному выше. В данном случае может помочь также впрыск в замок аэрозольной смазки.

Должны предупредить, что со сломанным замком, даже если двигатель запустится, двигаться по дороге очень рискованно – нет гарантии, что он самовольно не заблокирует руль прямо во время движения.

Чаще всего в замке зажигания отказывает контактная группа (возникают проблемы с электрооборудованием) и механическая секретная часть (заклинивает ключ).

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Проблемные запчасти

И автомеханики, и владельцы подержанных машин отмечают, что в наше время проблема замков зажигания приобретает актуальность – купленные в магазинах запчастей новые замки служат совсем недолго, иногда – буквально несколько месяцев.

Замок зажигания – узел механический, и более того, содержит точную механику с набором мелких деталей. В наше время выпускать такие изделия непросто и недешево, поэтому неудивительно, что с замками зажигания к снятым с производства моделям возникают определенные проблемы. Найти качественный новый замок зажигания к некоторым все еще распространенным моделям очень непросто, даже если не жалеть на это денег.

Нестандартное решение

Мы не можем сказать, что это вполне приемлемая альтернатива, но решительно настроенные автомобилисты могут увидеть в этом способ обойти проблемную ситуацию с покупкой нового качественного замка.

Тюнинговый комплект для оборудования машины кнопкой Engine start/stop может пригодиться тому, кто потерял надежду купить новый качественный замок

Рекомендация Авто24

В интернете (и наверное и в отдельных реальных магазинах) можно приобрести комплект для оборудования машины кнопкой Engine start/stop. Да, это будет noname-изделие неизвестного качества, но отсутствие в нем механизмов дает надежду, что будет служить оно дольше, чем кустарный замок зажигания привычной нам конфигурации.

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