Система зажигания – наиболее капризная часть бензинового двигателя. Она же является самой загадочной для рядового водителя. И тем не менее, во многих случаях ее можно отремонтировать своими силами – если, например, искра “уйдет в землю” прямо в пути.

Гамма неполадок, которыми может одарить водителя система зажигания, пожалуй, самая широкая среди всех систем бензинового авто. Поговорим о тех из них, которые мешают двигаться дальше и которые можно устранить в пути своими силами.

Определим для начала, что существуют проблемы зажигания, которые не останавливают автомобиль, но затрудняют движение: дергание машины, работа только части цилиндров, падение мощности. И это уже дело каждого водителя – устранять такие неполадки на обочине или не спеша двигаться к СТО или месту базирования.

Результат "усилий" всех многочисленных компонентов системы зажигания - своевременная и мощная искра на свече. Разборки с зажиганием нужно начинать с нее.

Итак, двигатель не заводится, либо заглох на ходу, либо работает нестабильно и машина дёргается во время движения. Где искать "виновника"? Приводим "хит-парад" причин по сложности поиска – от простого к сложному.

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Предохранитель

Предохранитель виноват, если двигатель вдруг остановился (или не завелся после стоянки) и не работает. Искры на свечах нет совсем. Какой предохранитель виноват, может подсказать либо таблица на крышке блока, либо заводской мануал, либо интернет

Свечи зажигания

Все свечи одновременно отказать не могут, но если есть проблемы у одной или двух, мотор будет работать нестабильно, заметно упадет мощность. Выявить, какая именно из всех ваших свечей не работает или дает пропуски, можно, сравнив их визуально. Проблемная будет темная, иногда мокрая. Сравнивать "на искру" некорректно: условия искрообразования в цилиндре и на открытом воздухе разные. Свеча с большим зазором между электродами способна вывести из строя катушку зажигания (об этом см. ниже).

Высоковольтные провода систем зажигания с одной катушкой нуждаются в периодической замене. Их изоляция со временем стареет – и искра идет "на землю".

Свечной провод

На моторах с одной общей катушкой зажигания высоковольтные провода донимают перебоями в работе двигателя, а чаще случается его полный отказ. Если двигатель не работает вовсе, проверьте центральный провод (между катушкой и трамблером), если отдельные цилиндры – соответственно остальные провода.

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Катушка (модуль) зажигания

Если катушка одна на весь двигатель, она одна и может его парализовать. "Вычислить" ее измену проще всего, заменив гарантированно исправной. Человек с тестером и навыками электрика прозвонит обмотки и также вынесет вердикт. Если катушки индивидуальны для каждого цилиндра, то отказ одной, соответственно, один цилиндр и исключает из работы.

Индивидуальные катушки дают на свечу мощную искру, но имеют ограниченный ресурс. Автопроизводители часто рекомендуют заменять их комплектом.

Проверить, какая из катушек “косячит”, можно, переставляя их местами, или с помощью мультиметра (тестера). Имейте в виду, что индивидуальные катушки часто выходят из строя синхронно, примерно в одно время – не потому, что они связаны между собой, а потому, что использованные в них изоляционные материалы стареют одновременно. Потому и заменять их целесообразно все сразу.

Контакты в проводке

Если машина достаточно старая, она почти обязательно имеет нарушения контактов в проводке, в первую очередь – в разъемных штекерах. Когда настанет черед жгута, обслуживающего зажигание, двигатель просто не будет работать. В полевых условиях может помочь разъединение и соединение поочередно всех разъемов, находящихся на жгутах вблизи компонентов системы зажигания: контроллера, замка зажигания, катушек, датчиков.

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Если есть вдохновение, можно осмотреть контакты в колодках штекеров и, выявив окислы, промыть контакты спиртом. Если искра появится, сразу направляйтесь на СТО, где вам приведут проводку в порядок на профессиональном уровне.

На машинах "в возрасте" типичная проблема - окисление разъемов. Иногда есть смысл заменить их заблаговременно, когда резиновые уплотнители начнут пропускать на контакты влагу и агрессивные пары.

Замок зажигания

Поскольку зажигание на многих машинах все еще включается замком, соответственно, зажигания, довольно часто именно замок и подводит. Особенно если машина пожилая, и особенно, если замок уже заменяли неоригинальным. Выяснить, что дело именно в этом, в полевых условиях не так-то просто. Но если есть достаточно смелости и доступ к электросхеме машины, можно, как говорят электрики, "обойти" замок, соединив нужные провода напрямую – как это делают герои в голливудских фильмах. Но при этом следите, чтобы концы проводов не касались друг друга "без вашего разрешения", а также – массы кузова. Если удастся приобрести новый замок или контактную группу к нему, в дороге можно не монтировать его на рулевую колонку (это часто непросто), а временно подсоединить только провода, подвесив сам замок, например, на проволоке или на скотче под торпедо.

Контроллер (коммутатор)

Этот блок – один из самых надежных электронных компонентов на автомобиле в целом, но на старых машинах он может выйти из строя. Подобрать ему замену – хоть новый, хоть подержанный – не так уж и просто, поскольку часто коммутатор имеет разные модификации как самого "железа", так и прописанных в нем программ. Это мы к тому, что замена контроллера в дороге не всегда дает положительный результат, даже если сам модуль удастся получить.

Обычно классический замок зажигания состоит из двух частей – механической части и контактной группы. Электрооборудованию вредит износ последней.

Датчики

К сожалению, уязвимое – и безнадежное с точки зрения ремонта в дороге – место инжекторных двигателей – датчики системы зажигания, расположенные на двигателе. Они помогают электронному мозгу определить момент подачи искры (т.н. опережение зажигания). Без компьютеризированного диагностического сканера точно установить эту поломку невозможно, а она может вдруг остановить двигатель или привести к его сбоям. К счастью, отказ датчиков случается не слишком часто.

Рекомендация “Авто 24”

Высокая надежность системы зажигания на современных автомобилях – не повод игнорировать регламент ее обслуживания. Не забывайте о периодической замене свечей и высоковольтных проводов, даже если вы используете детали более высокого качества, чем рекомендует автопроизводитель. Ведь здесь есть еще один нюанс: даже когда двигатель работает снаружи нормально, незаметные водителю пропуски искры могут приводить к перерасходу горючего, ухудшать динамику и сокращать ресурс двигателя.

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