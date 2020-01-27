В центре распространения смертельного вируса работают автозаводы и производители автозапчастей.

В городе Ухань (Китай), где обнаружен смертельный коронавирус гриппа, работают больше десятка автомобильных заводов. Этот город является одним из крупнейших в автомобильной промышленности КНР. В частности, в Ухане – несколько заводов корпорации Dongfeng Motor, в том числе совместные предприятия с Renault и Honda. Недавно Geely объявила о строительстве в этом городе завода Lotus. Также там работают сотни предприятий по производству автозапчастей.

После того, как в Ухане объявили чрезвычайное положение из-за распространения смертельного вируса, заводы прекратили работу, перестали отгружать продукцию. Кроме того, город закрыли для посещений. В свою очередь, General Motors и Ford Motor Co. объявили специальную схему посещений города своими сотрудниками.

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“Чтобы поехать в Ухань, путешествие должно быть критически важным для бизнеса, и оно должно получить одобрение руководства”, – утверждают в General Motors. У “Форда” нет заводов в Ухане, но ближайшие расположены в 500-900 км от него. Поэтому посещение Уханя здесь тоже под усиленным вниманием руководства.

Большинство продукции, которая производится на автомобильных заводах в Ухане, идет на китайский рынок. Что касается запчастей, которые могут поставляться в другие страны почтой, то этот вид логистики тоже пока перекрыт.

Напомним, что украинские автовладельцы могут остаться без автозапчастей.