Таможенное оформление деталей для авто приостановлено на неопределенный срок.

Своим постановлением от 5 июля правительство отсрочило запрет на ввоз из России легковых автомобилей и других моторных транспортных средств до конца 2019 года. Но запрет на ввоз запчастей из России остался в силе. В связи этим их ввоз в Украину фактически прекратился даже из других стран, рассказали сайту "Сегодня" во Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров.

Дело в том, что теперь импортерам нужно доказывать, что они ввозят запчасти не из РФ. А предоставление сертификатов происхождения для таможни создает отечественным импортерам серьезные трудности.

"Представьте фуру из 30 тыс. наименований запчастей. Что, нужно еще одну фуру с 30 тыс. писем сертификатов происхождения? – удивляется Олег Назаренко, генеральный директор ассоциации ВААИД. – Можно издать отдельный сертификат на партию товаров. Но немцы очень скрупулезные и никогда не дадут сертификат происхождения из ЕС на партию, если в ней есть запчасти и из ЕС, и из Китая, и из Кореи".

Напомним, как доказать украинской таможне, что автомобиль не российский.