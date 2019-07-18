Митне оформлення деталей для авто призупинено на невизначений термін.

Своєю постановою від 5 липня уряд відстрочив заборону на ввезення з Росії легкових автомобілів та інших моторних транспортних засобів до кінця 2019 року. Але заборона на ввезення запчастин з Росії залишилася в силі. У зв'язку цим їх ввезення в Україну фактично припинилося навіть з інших країн, розповіли сайту "Сьогодні" у Всеукраїнській асоціації автомобільних імпортерів і дилерів.

Справа в тому, що тепер імпортерам потрібно доводити, що вони ввозять запчастини не з РФ. А надання сертифікатів походження для митниці створює вітчизняним імпортерам серйозні труднощі.

"Уявіть фуру з 30 тис. найменувань запчастин. Що, потрібно ще одну фуру з 30 тис. листів сертифікатів походження? – дивується Олег Назаренко, генеральний директор асоціації ВААІД. – Можна видати окремий сертифікат на партію товарів. Але німці дуже скрупульозні і ніколи не дадуть сертифікат походження з ЄС на партію, якщо в ній є запчастини та з ЄС, і з Китаю, і з Кореї".

Нагадаємо, як довести українській митниці, що автомобіль не російський.