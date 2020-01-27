В центрі поширення смертельного вірусу працюють автозаводи та виробники автозапчастин.

В місті Ухань (Китай), де виявлено смертельний коронавірус грипу, працюють більше десятка автомобільних заводів. Це місто є одним з найбільших у автомобільній промисловості КНР. Зокрема, в Ухані – кілька заводів корпорації Dongfeng Motor, в тому числі спільні підприємства з Renault та Honda. Нещодавно Geely оголосило про будівництво в цьому місті заводу Lotus. Також там працюють сотні підприємств з виробництва автозапчастин.

Після того, як в Ухані оголосили надзвичайний стан через розповсюдження смертельного вірусу, заводи припинили роботу, перестали відвантажувати продукцію. Окрім того, місто закрили для відвідувань. В свою чергу, General Motors та Ford Motor Co. оголосили спеціальну схему відвідувань міста своїми співробітниками.

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"Щоб поїхати в Ухань, подорож має бути критично важливою для бізнесу, і вона повинна отримати схвалення керівництва", – стверджують в General Motors. У “Форда” немає заводів в Ухані, але найближчі розташовані в 500-900 км від нього. Тому відвідування Уханя тут теж під посиленою увагою керівництва.

Більшість продукції, яка виробляється на автомобільних заводах в Ухані, йде на китайський ринок. Щодо запчастин, які можуть поставлятися в інші країни поштою, то цей вид логістики теж поки що перекритий.

Нагадаємо, що укранські автовласники можуть залишитись без автозапчастин.