Для этого нужны два смартфона, на которых установлено приложение "Дия".

Электронное свидетельство о регистрации автомобиля ранее отражалось в приложении "Дия" только у владельца авто. Теперь им можно "поделиться", чтобы техпаспорт был в смартфоне и у человека, который может управлять этим транспортным средством.

Это очень удобно в семье, где одним авто может управлять муж, жена или взрослые дети. Или если в семье есть несколько автомобилей – ими можно пользоваться, даже если пластиковый "техпаспорт" у другого человека или дома. Ведь полиция без проблем идентифицирует документы, показанные с помощью смартфона в приложении "Дия".

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Для того, чтобы свидетельство о регистрации автомобиля отражалось в смартфоне другого человека, владелец должен сделать его "надлежащим пользователем". Для этого владельцу авто нужно зайти на сайт Главного Сервисного центра МВД Украины, авторизоваться определенным способом в "Кабинете водителя" и подать заявку на конкретного человека, чтобы сделать ее "надлежащим пользователем". Вот как это делается: bit.ly/2GpFYyn

После этого у владельца авто в приложении "Дия" появляется цифровой техпаспорт, на другой стороне которого отмечается надлежащий пользователь и владелец авто.

Теперь члены семьи смогут ездить на общем авто без пластикового "техпаспорта".

Справка Авто24

Порядок использования этих цифровых документов урегулирован постановлением Кабинета Министров Украины от 23.10.2019 № 956. В соответствии с утвержденным постановлением, водитель со своего смартфона с установленным приложением “Дия” может предъявлять цифровой образ водительского удостоверения или техпаспорта представителю полиции, а полицейский с помощью специальных технических средств подтвердить данные в электронных ресурсах единой информационной системы МВД.

Напомним, что в Украине запустили онлайн сервис по проверке водительских удостоверений.