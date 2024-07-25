Как переоборудовать авто на ручное управление

Первым шагом для переоборудования авто является получение заключения о согласовании на переоборудование транспортного средства. Для получения такого заключения можно обратиться в Главный сервисный центр МВД.

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Документы с заявлением можно подать двумя вариантами: лично по адресу г. Киев, улица Мечты, 19. Также документы можно отправить по почте по адресу г. Киев, ул. Лукьяновская, 62, особенно это актуально для заявителей, проживающих в другом городе Украины.

Примеры заявлений находятся на сайте Главного сервисного центра МВД. Нужно выбрать вид переоборудования и внести всю необходимую информацию в форму, в частности марку и год изготовления авто, номерной знак, VIN-код, объем двигателя и технические характеристики. Вместе с заявлением подается квитанция об оплате услуги. Ориентировочная стоимость услуги без учета банковской комиссии - 98 грн, бланковая продукция заключения будет стоить чуть больше 35-и гривен.

"При формировании заключения изучается техническая возможность переоборудования и его условия, также изменения должны соответствовать требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения. Заключение о согласовании на переоборудование авто изготавливается в течение 10 дней. С этим документом можно обратиться на станцию технического обслуживания", - рассказал Алексей Балдин, заместитель начальника управления стандартизации ГСЦ МВД.

После переоборудования авто необходимо обратиться в один из органов сертификации, уполномоченных Мининфраструктуры Украины и получить сертификат соответствия на переоборудованное транспортное средство.

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Затем нужно перерегистрировать авто в сервисном центре МВД. Для этого нужно взять талон на услугу онлайн через е-запись или в терминале сервисного центра МВД. С собой необходимо иметь следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

сертификат соответствия;

заключение на переоборудование.

Администратор проверяет все документы, проводит операцию по перерегистрации авто, вносит соответствующие изменения в базу данных и выдает новое свидетельство о регистрации транспортного средства с отметкой о переоборудовании.