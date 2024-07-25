Як переобладнати авто на ручне керування

Першим кроком для переобладнання авто є отримання висновку про погодження на переобладнання транспортного засобу. Для отримання такого висновку можна звернутися до Головного сервісного центру МВС.

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Документи із заявою можна подати двома варіантами: особисто за адресою м. Київ, вулиця Мрії, 19. Також документи можна надіслати поштою на адресу м. Київ, вул. Лук’янівська, 62, особливо це актуально для заявників, що проживають в іншому місті України.

Приклади заяв знаходяться на сайті Головного сервісного центру МВС. Потрібно обрати вид переобладнання і внести всю необхідну інформацію у форму, зокрема марку та рік виготовлення авто, номерний знак, VIN-код, об’єм двигуна і технічні характеристики. Разом із заявою подається квитанція про оплату послуги. Орієнтовна вартість послуги без урахування банківської комісії — 98 грн, бланкова продукція висновку коштуватиме трохи більше 35-и гривень.

«При формуванні висновку вивчається технічна можливість переобладнання та його умови, також зміни мають відповідати вимогам щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. Висновок про погодження на переобладнання авто виготовляється протягом 10 днів. З цим документом можна звернутися до станції технічного обслуговування», — розповів Олексій Балдін, заступник начальника управління стандартизації ГСЦ МВС.

Після переобладнання авто необхідно звернутися до одного з органів сертифікації, уповноважених Мінінфраструктури України та отримати сертифікат відповідності на переобладнаний транспортний засіб.

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Потім потрібно перереєструвати авто у сервісному центрі МВС. Для цього потрібно взяти талон на послугу онлайн через е-запис або в терміналі сервісного центру МВС. З собою необхідно мати наступні документи:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

сертифікат відповідності;

висновок на переобладнання.

Адміністратор перевіряє всі документи, проводить операцію з перереєстрації авто, вносить відповідні зміни у базу даних та видає нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з позначкою про переобладнання.