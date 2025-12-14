Как перевезти домашних питомцев в такси

Перевозка животных в такси уже давно стала привычной опцией для украинских сервисов, в частности OnTaxi, который и поделился свежей статистикой и опытом своих водителей.

Почему пассажиры часто выбирают такси для поездок с животными

Для большинства владельцев домашних любимцев общественный транспорт - не самый удобный вариант. Он создает стресс и для животного, и для пассажиров вокруг. Такси зато дает возможность ехать спокойно, без давки, но здесь есть нюанс: водитель должен знать заранее, что вы путешествуете с животным.

В приложении для этого есть специальная опция, а во время телефонного заказа достаточно сказать об этом оператору. Это не просто формальность. Во-первых, перевозка животного считается как отдельная платная опция. Во-вторых, водитель должен решить, готов ли взять такой заказ. Кому-то может мешать аллергия, другие перестраховываются из-за чистоты салона - шерсть, грязь от лап или специфические запахи.

Правила вежливости, о которых часто забывают

Первое, что стоит сделать перед поездкой, - обеспечить переноску или намордник. Это не только требование безопасности, но и уважение к водителю. Если любимец большой, лучше взять подстилку или одеяло, чтобы не испачкать сиденье.

В OnTaxi вспоминают случаи, когда клиенты пытались сесть в авто с животным без предупреждения - от кота до козы. В таких ситуациях водитель имеет полное право отказать даже уже на месте, ведь он не знал об условиях перевозки и не был к ним готов.

Если же животное все-таки испачкало салон, сервис советует не ждать претензий, а самостоятельно предложить оплатить чистку или убрать следы. Это нормальная практика, которая помогает избегать конфликтов.

На что обращают внимание водители

Команда OnTaxi опросила своих водителей, чтобы выяснить, когда они готовы брать заказы с животными, а когда - нет. И хотя результаты подали в процентах, общая картина понятна и без сухих цифр.

Чаще всего водители не хотят брать заказы, если пассажир скрыл факт перевозки животного. Это главная причина отказов. На втором месте - размер любимца: маленькую собаку или кота могут принять без проблем, но большой пес без предупреждения - совсем другая история. Еще одна причина - отсутствие переноски или намордника.

Многие водители говорят и о нерентабельности опции. Если салон после поездки нуждается в химчистке, она стоит дороже, чем доплата за перевозку животного. Поэтому часть водителей выступает за пересмотр тарифов. А небольшое количество просто физически не может брать такие заказы - из-за аллергии.

Харьков - абсолютный лидер заказов

Самое интересное - география. OnTaxi подсчитал, что с начала 2025 года больше всего поездок с животными выполнили именно водители в Харькове - более 45,7 тысяч. Это огромный показатель, который объясняют двумя факторами: огромным размером города и тем, что многие люди живут с домашними животными даже в прифронтовых условиях.

Далее следуют Никополь и Павлоград, тоже близкие к линии фронта. Поездки с животными там - не столько "бытовая" опция, сколько необходимость. Для сравнения: в Днепре таких заказов меньше тысячи, в Полтаве - около полутора тысяч, в Черкассах чуть больше тысячи.

Статистика показывает, что спрос на перевозку животных стабильно растет. А вместе с ним растет потребность в понятных правилах и предсказуемости со стороны пассажиров.