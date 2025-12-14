Як перевезти домашніх улюбленців у таксі

Перевезення тварин у таксі вже давно стало звичною опцією для українських сервісів, зокрема OnTaxi, який і поділився свіжою статистикою та досвідом своїх водіїв.

Чому пасажири часто обирають таксі для поїздок із тваринами

Для більшості власників домашніх улюбленців громадський транспорт — не найзручніший варіант. Він створює стрес і для тварини, і для пасажирів навколо. Таксі натомість дає можливість їхати спокійно, без тисняви, але тут є нюанс: водій має знати заздалегідь, що ви подорожуєте з твариною.

У застосунку для цього є спеціальна опція, а під час телефонного замовлення достатньо сказати про це оператору. Це не просто формальність. По-перше, перевезення тварини рахується як окрема платна опція. По-друге, водій має вирішити, чи готовий узяти таке замовлення. Комусь може заважати алергія, інші перестраховуються через чистоту салону — шерсть, бруд від лап чи специфічні запахи.

Правила ввічливості, про які часто забувають

Найперше, що варто зробити перед поїздкою, — забезпечити переноску або намордник. Це не лише вимога безпеки, а й повага до водія. Якщо улюбленець великий, краще взяти підстилку чи ковдру, щоб не забруднити сидіння.

В OnTaxi згадують випадки, коли клієнти намагалися сісти в авто з твариною без попередження — від кота до кози. У таких ситуаціях водій має повне право відмовити навіть уже на місці, адже він не знав про умови перевезення й не був до них готовий.

Якщо ж тварина все-таки забруднила салон, сервіс радить не чекати претензій, а самостійно запропонувати оплатити чистку або прибрати сліди. Це нормальна практика, яка допомагає уникати конфліктів.

На що звертають увагу водії

Команда OnTaxi опитала своїх водіїв, аби з’ясувати, коли вони готові брати замовлення з тваринами, а коли — ні. І хоча результати подали у відсотках, загальна картина зрозуміла й без сухих цифр.

Найчастіше водії не хочуть брати замовлення, якщо пасажир приховав факт перевезення тварини. Це головна причина відмов. На другому місці — розмір улюбленця: маленьку собаку чи кота можуть прийняти без проблем, але великий пес без попередження — зовсім інша історія. Ще одна причина — відсутність переноски або намордника.

Багато водіїв говорять і про нерентабельність опції. Якщо салон після поїздки потребує хімчистки, вона коштує дорожче, ніж доплата за перевезення тварини. Тому частина водіїв виступає за перегляд тарифів. А невелика кількість просто фізично не може брати такі замовлення — через алергію.

Харків — абсолютний лідер замовлень

Найцікавіше — географія. OnTaxi підрахував, що від початку 2025 року найбільше поїздок із тваринами виконали саме водії у Харкові — понад 45,7 тисячі. Це величезний показник, який пояснюють двома факторами: величезним розміром міста та тим, що багато людей живуть із домашніми тваринами навіть у прифронтових умовах.

Далі йдуть Нікополь і Павлоград, теж близькі до лінії фронту. Поїздки з тваринами там — не стільки «побутова» опція, скільки необхідність. Для порівняння: у Дніпрі таких замовлень менше тисячі, у Полтаві — близько півтори тисячі, у Черкасах трохи більше тисячі.

Статистика показує, що попит на перевезення тварин стабільно зростає. А разом із ним росте потреба у зрозумілих правилах і передбачуваності з боку пасажирів.