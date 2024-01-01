Как перевозят карьерный погрузчик массой 220 тонн: фото

Массивный трактор имеет ширину 5,8 метра, что занимает почти две полосы дороги, и в высоту 7 метров. Его загрузили на платформу 13-осного полуприцепа. При этом огромный ковш везли отдельно, сообщает Doolans Heavy Haulage WA.

Тянуть огромную махину по австралийским дорогам решили с помощью магистрального капотного тягача Mack. Ему помогал Western Starta, который загрузили балластом.

Читайте также Mack Trucks выпускает первый собственный электрический грузовик

Под капотом главного тягача Mack стоял шестицилиндровый 16-литровый дизельный двигатель максимальной мощностью 685 лошадиных сил. Он работает в паре с автоматизированной коробкой передач I-Shift с двумя передачами медленного хода.

Мощный мотор и усиленная коробка передач в сочетании с двумя ведущими мостами на конечных редукторах позволили тянуть автопоезд общим весом 260 тонн.

Фото: Doolans

Сколько времени потратили на транспортировку карьерного гиганта Komatsu WA1200-6, какие трудности возникали на дороге, не сообщается. Однако самый большой колесный погрузчик из всей линейки этого производителя и один из крупнейших транспортных средств этого типа в мире доставлен без повреждений. Уже на месте он легко съехал с платформы и был готов к работе.

Читайте также Mack разработал свой вариант военного грузовика для армии США

На новое место эксплуатации его перевезли из-за высокой производительности: место добычи полезных ископаемых требовало мощного увеличения объемов перевалки породы. WA1200-6 способен поднимать до 122 тонн выемки за раз.

Погрузчик оперирует ковшом объемом до 35 куб. метров. Он комплектуется 60-литровым двигателем V16, выдающим на-гора мощность 1892 л. с.

Фото: Doolans

Если в операционном процессе он ас, то в передвижении он как черепаха. Его максимальная скорость составляет всего 19 км/ч.

Перевозку осуществила транспортная компания Doolans Heavy Haulage WA, основная специализация которой в доставке (см. видео внизу) крупногабаритного сверхтяжелого оборудования и техники. Основным транспортом на таких сложных логистических операциях выступают магистральные тягачи Mack.