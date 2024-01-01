Як перевозять кар’єрний навантажувач масою 220 тонн: фото

Масивний трактор має ширину 5,8 метра, що займає майже дві смуги дороги, та у висоту 7 метрів. Його завантажили на платформу 13-вісного напівпричепа. При цьому величезний ківш везли окремо, повідомляє Doolans Heavy Haulage WA.

Тягнути величезну махину австралійськими дорогами вирішили за допомогою магістрального капотного тягача Mack. Йому допомагав Western Starta, який завантажили баластом.

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Під капотом головного тягача Mack стояв шестициліндровий 16-літровий дизельний двигун максимальною потужністю 685 кінських сил. Він працює у парі з автоматизованою коробкою передач I-Shift із двома передачами повільного ходу.

Потужний мотор та посилена коробка передач у поєднанні з двома ведучими мостами на кінцевих редукторах дозволили тягнути автопоїзд загальною вагою 260 тонн.

Фото: Doolans

Скільки часу витратили на транспортування кар’єрного велетня Komatsu WA1200-6, які труднощі виникали на дорозі, не сповіщається. Однак найбільший колісний навантажувач з усієї лінійки цього виробника та один із найбільших транспортних засобів цього типу у світі доставлений без пошкоджень. Вже на місці він легко з’їхав з платформи і був готовий до роботи.

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На нове місце експлуатації його перевезли через високу продуктивність: місце видобутку корисних копалин потребувало потужного збільшення обсягів перевалки породи. WA1200-6 спроможний підіймати до 122 тонн виїмки за раз.

Навантажувач оперує ковшем об’ємом до 35 куб. метрів. Він комплектується 60-літровим двигуном V16, що видає на-гора потужність 1892 к. с.

Фото: Doolans

Якщо в операційному процесі він ас, то в пересуванні він як черепаха. Його максимальна швидкість становить лише 19 км/год.

Перевезення здійснила транспортна компанія Doolans Heavy Haulage WA, основна спеціалізація якої в доставленні (див. відео внизу) великогабаритного надважкого обладнання та техніки. Основним транспортом на таких складних логістичних операціях виступають магістральні тягачі Mack.