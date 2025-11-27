Как подаренные громаде автомобили поднимают настроение

ФОТО: мэрия Ични|
На фоне войны большая радость маленькой общины радует
Помощь небольшого городка, население которого насчитывает 10 тысяч жителей, поступила очень вовремя, потому что потребность в таком транспорте здесь большая. Новостью о транспортном транше поделилась на своей ФБ-странице Ичнянская громада.
Поступила техника различных типов, моделей и марок. Среди присланного есть пикап, кроссоверы, и даже грузопассажирский фургон. Бренды как европейские, так и американские.
Читайте также Для чего в Кагарлык купили бульдозер с компакторным отвалом
Службы громады становятся мобильными
Немецкие партнеры передали технику по целевому назначению – исключительно для нужд громады. Это не только коммунальные предприятия, но и различные ее гуманитарные службы, в т.ч. для оперативной работы отделов администрации Ичнянской громады.
Кто получил автомобили:
- КП "Ичнянское ВУЖКХ";
- КП "Водоканализационное хозяйство "ИЧЕНЬ";
- Отдел культуры и туризма;
- Ичнянский городской совет.
Техника еще послужит добрым делам общины. На переднем плане Volkswagen Caddy. Фото: мэрия Ични
Не новые, но добротные по состоянию
Как видно из фото и видео коллег с телеканала Тим, прибыли уже хорошо знакомые нашим читателям пикап с крытым кузовом Ford Ranger, минивэн Volkswagen Caddy, автомобиль среднего класса Volkswagen Passat.
В этой палитре заметно выделяется темно-синий фургон Volkswagen Transporter, вероятно, в исполнении Т5.
Читайте также Малогабаритная спецтехника прибыла в приграничные общины Сумщины: угадайте, кто отправитель
Коммунхозы будут оперативнее
Больше всего повезло с транспортом КП "Ичнянское ВУЖКХ", автопарк которого прирос сразу на два автомобиля. Один из них – упомянутый выше Volkswagen Transporter.
Фургон Volkswagen Transporter будет возить и людей, и инструменты и материал. Фото: мэрия Ични
По словам директора коммунального предприятия Владимира Кирия, такой автомобиль улучшит работу коммунхоза, потому что может перевозить как людей, так и инвентарь и все необходимое для работы на выезде.
А пикап Ford Ranger достался водоканалу, где такого транспорта не хватает. Как рассказывает директор предприятия Иван Царенко, в автопарке "преобладают автомобили восьмидесятых-девяностых годов". Машина будет использоваться как аварийная.
Пикап Ford Ranger с крытым кузовом будет работать в водоканале как оперативная машина. Фото: мэрия Ични
О культуре также вспомнили
В отдел культуры и туризма, как видно из видео наших коллег, поступил Volkswagen Caddy. По словам руководительницы этого подразделения Марины Витик, в автопарке есть старенький УАЗ, но он уже прогнил и рассыпается.
Есть также ГАЗель с практически отработанным ресурсом, однако ее на определенных поездках использовать убыточно из-за чрезмерного потребления топлива.
Марина Витик: более экономичный и комфортный Caddy класса LCV будет практичнее в работе. Фото: мэрия Ични
Грефесмюлен поделился транспортом сознательно
В общине напомнили, что контакты и сотрудничество мэрии Ични и муниципалитета Грефесмюлен началась в мае 2025 года. Там очень внимательно интересовались работой украинского городка и сделали вывод, что транспортное обеспечение служб Ичнянской громады нуждается в улучшении.
После госрегистрации транспорт будет обслуживать структуры общины. Фото: мэрия Ични
В итоге – состоялась передача техники из одной мэрии в другую. На пути не стали почти 2 000 километров и граница. На днях все машины община зарегистрирует в Сервисном центре МВД и введет в эксплуатацию.