Как подаренные громаде автомобили поднимают настроение

Помощь небольшого городка, население которого насчитывает 10 тысяч жителей, поступила очень вовремя, потому что потребность в таком транспорте здесь большая. Новостью о транспортном транше поделилась на своей ФБ-странице Ичнянская громада.

Поступила техника различных типов, моделей и марок. Среди присланного есть пикап, кроссоверы, и даже грузопассажирский фургон. Бренды как европейские, так и американские.

Службы громады становятся мобильными

Немецкие партнеры передали технику по целевому назначению – исключительно для нужд громады. Это не только коммунальные предприятия, но и различные ее гуманитарные службы, в т.ч. для оперативной работы отделов администрации Ичнянской громады.

Кто получил автомобили:

КП "Ичнянское ВУЖКХ";

КП "Водоканализационное хозяйство "ИЧЕНЬ";

Отдел культуры и туризма;

Ичнянский городской совет.

Техника еще послужит добрым делам общины. На переднем плане Volkswagen Caddy. Фото: мэрия Ични

Не новые, но добротные по состоянию

Как видно из фото и видео коллег с телеканала Тим, прибыли уже хорошо знакомые нашим читателям пикап с крытым кузовом Ford Ranger, минивэн Volkswagen Caddy, автомобиль среднего класса Volkswagen Passat.

В этой палитре заметно выделяется темно-синий фургон Volkswagen Transporter, вероятно, в исполнении Т5.

Коммунхозы будут оперативнее

Больше всего повезло с транспортом КП "Ичнянское ВУЖКХ", автопарк которого прирос сразу на два автомобиля. Один из них – упомянутый выше Volkswagen Transporter.

Фургон Volkswagen Transporter будет возить и людей, и инструменты и материал. Фото: мэрия Ични

По словам директора коммунального предприятия Владимира Кирия, такой автомобиль улучшит работу коммунхоза, потому что может перевозить как людей, так и инвентарь и все необходимое для работы на выезде.

А пикап Ford Ranger достался водоканалу, где такого транспорта не хватает. Как рассказывает директор предприятия Иван Царенко, в автопарке "преобладают автомобили восьмидесятых-девяностых годов". Машина будет использоваться как аварийная.

Пикап Ford Ranger с крытым кузовом будет работать в водоканале как оперативная машина. Фото: мэрия Ични

О культуре также вспомнили

В отдел культуры и туризма, как видно из видео наших коллег, поступил Volkswagen Caddy. По словам руководительницы этого подразделения Марины Витик, в автопарке есть старенький УАЗ, но он уже прогнил и рассыпается.

Есть также ГАЗель с практически отработанным ресурсом, однако ее на определенных поездках использовать убыточно из-за чрезмерного потребления топлива.

Марина Витик: более экономичный и комфортный Caddy класса LCV будет практичнее в работе. Фото: мэрия Ични

Грефесмюлен поделился транспортом сознательно

В общине напомнили, что контакты и сотрудничество мэрии Ични и муниципалитета Грефесмюлен началась в мае 2025 года. Там очень внимательно интересовались работой украинского городка и сделали вывод, что транспортное обеспечение служб Ичнянской громады нуждается в улучшении.

После госрегистрации транспорт будет обслуживать структуры общины. Фото: мэрия Ични

В итоге – состоялась передача техники из одной мэрии в другую. На пути не стали почти 2 000 километров и граница. На днях все машины община зарегистрирует в Сервисном центре МВД и введет в эксплуатацию.