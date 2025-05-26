Малогабаритная спецтехника прибыла в приграничные громады Сумщины: угадайте, кто отправитель

Помощь адресная. Для Тростянецкой городской больницы, как говорится на ФБ-странице тамошнего горсовета, досталась современная карета автомобиль скорой помощи. Пожарное депо Белопольской громады получило компактный автомобиль с помповой станцией. Вся техника поступила одним пакетом из Японии.



Карета скорой медицинской помощи поступила в полной комплектации. Модель Nissan Paramedic на шасси Elgrand в транспортных траншах в Украину не поступала, хотя "скорые" на шасси Caravan этого же производителя уже бывали.

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Что касается силового агрегата, то его модель и тип не упоминаются. Это может быть как 6-цилиндровый V-образный бензиновый двигатель с рабочим объемом 3,3 л, так и 3,2-литровый дизель "турбо".

Надпись на борту наращенной крыши "EMERGENCY MEDICAL SERVICE" указывает на его назначение как экстренную медицинскую службу. На боку автомобиля также виден логотип в виде звезды жизни, который широко используется медицинскими службами.

Первого апреля префектура Окаяма объявила, что передает машину скорой помощи Украине, а первого июля карета уже была на Сумщине. Фото: Тростянецкая громада

Пожарная дружина Белопольской громады получили японскую легкую машину Toyota Dyna. Как японцы почтительно отправляли технику в Украину можно увидеть здесь.

Коммерческий грузовик с кабиной над двигателем укомплектован насосной станцией, используемой для подачи воды из внешних водоемов, гидрантов, резервуаров во время тушения пожара.

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Грузоподъемность здесь небольшая, всего 2 тонны. Машина комплектуется 2,5-литровыми турбодизельными двигателями D-4D с непосредственным впрыском топлива common rail. Здесь две моторные версии могут быть – 88 л.с. или 102 л.с.

Скорее всего, это модель Dyna 200. Цифровой индекс в названии модели отражает полную массу автомобилей (GVW) Dyna – 200 или 300 или 350 (GVW составляет 2000 кг, 3000 кг и 3500 кг соответственно).

Надпись "倉敷市消防局" (Kurashiki-shi Shōbōkyoku) указывает на то, что этот автомобиль работал в составе пожарного управления города Курашики. Фото: Белопольская громада

Несмотря на маленькие размеры, здесь все-таки просторная двухрядная кабина, выпирающая вперед за колесные арки. Особенность в том, что уникальная конструкция с кабиной вперед предлагает ряд практических и эксплуатационных преимуществ, начиная от увеличенной длины, грузоподъемности до легкого доступа к двигателю.

При этом легкие грузовики с кабиной вперед предлагают большую длину, чем их конкуренты с конструкцией полукапота.