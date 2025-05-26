Малогабаритна спецтехніка прибула у прикордонні громади Сумщини: вгадайте, хто відправник

Допомога адресна. Для Тростянецької міської лікарні, як йдеться на ФБ-сторінці тамтешньої міськради, дісталася сучасна карета автомобіль швидкої допомоги. Пожежне депо Білопільської громади отримало компактний автомобіль з помповою станцією. Уся техніка надійшла одним пакетом з Японії.



Карета швидкої медичної допомоги надійшла в повній комплектації. Модель Nissan Paramedic на шасі Elgrand в транспортних траншах до України не надходила, хоча "швидкі" на шасі Caravan цього ж виробника вже бували.

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Щодо силового агрегата, то його модель і тип не згадуються. Це може бути як 6-циліндровий V-подібний бензиновий двигун з робочим об'ємом 3,3 л, так і 3,2- літровий дизель "турбо".

Напис на борту нарощеного даху "EMERGENCY MEDICAL SERVICE" вказує на його призначення як екстрену медичну службу. На боці автомобіля також видно логотип у вигляді зірки життя, який широко використовується медичними службами.

Першого квітня префектура Окаяма оголосила, що передає машину швидкої допомоги Україні, а першого липня карета вже була на Сумщині. Фото: Тростянецька громада

Пожежна дружина Білопільської громади отримали японську легку машину Toyota Dyna. Як японці шанобливо відправляли техніку в Україну можна побачити тут.

Комерційна вантажівка з кабіною над двигуном укомплектована помповою станцією, що використовується для подачі води з зовнішніх водойм, гідрантів, резервуарів під час гасіння пожежі.

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Вантажність тут невеличка, всього 2 тонни. Машина комплектується 2,5-літровими турбодизельними двигунами D-4D з безпосереднім уприскуванням палива common rail. Тут дві моторні версії можуть бути - 88 к.с. та 102 к.с.

Вочевидь це модель Dyna 200. Цифровий індекс у назві моделі відображає повну масу автомобілів (GVW) Dyna – 200 або 300 або 350 (GVW становить 2000 кг, 3000 кг та 3500 кг відповідно).

Напис "倉敷市消防局" (Kurashiki-shi Shōbōkyoku) вказує на те, що цей автомобіль працював у складі пожежного управління міста Курашіки. Фото: Білопільська громада

Попри маленькі розміри, тут все-таки простора дворядна кабіна, яка випинається вперед за колісні арки. Особливість в тому, що унікальна конструкція з кабіною вперед пропонує низку практичних та експлуатаційних переваг, починаючи від збільшеної довжини, вантажності до легшого доступу до двигуна.

При цьому легкі вантажівки з кабіною вперед пропонують більшу довжину, ніж їхні конкуренти з конструкцією напівкапоту.